30 Kilo Veren Ata Demirer'den Zayıflamak İsteyenlere Altın Tavsiye

Uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Ata Demirer yakın zamanda 30 kilo verdi ve zayıflığını uyku düzenine, spora, diyete borçlu olduğunu açıkladı. Bir yandan da özel hayatında mutlu günler geçiren ünlü komedyen kısa bir süre önce Dilara Alemdar’la aşk yaşadığını duyurmuştu. Çiçeği burnunda çift Paris tatilinden karelerini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımlarda Demirer'in zayıflığı yine dikkat çekmişti.

Son olarak kendisine sık sık 'Nasıl zayıflarız?' sorusu yöneltildiğini dile getiren Demirer, eğlenceli bir video çekerek takipçilerine tavsiyeler verdi.