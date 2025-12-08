30 Kilo Veren Ata Demirer'den Zayıflamak İsteyenlere Altın Tavsiye
Son dönemde hem aşk hayatı hem de verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, sosyal medyada yeni bir video paylaştı. Ünlü komedyen, kendisine sürekli sorulan 'Nasıl zayıflarız?' sorusuna bu kez esprili bir dille yanıt verdi. 'İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!' diyerek kendi diyet mantığını anlattı.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü komedyen Ata Demirer’in hem özel hayatı hem de fiziksel değişimi son dönemde sıkça gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü komedyen formülünü şöyle paylaştı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın