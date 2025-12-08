onedio
30 Kilo Veren Ata Demirer'den Zayıflamak İsteyenlere Altın Tavsiye

30 Kilo Veren Ata Demirer'den Zayıflamak İsteyenlere Altın Tavsiye

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.12.2025 - 12:58

Son dönemde hem aşk hayatı hem de verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, sosyal medyada yeni bir video paylaştı. Ünlü komedyen, kendisine sürekli sorulan 'Nasıl zayıflarız?' sorusuna bu kez esprili bir dille yanıt verdi. 'İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!' diyerek kendi diyet mantığını anlattı.

Gelin birlikte bakalım 👇

Ünlü komedyen Ata Demirer'in hem özel hayatı hem de fiziksel değişimi son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Ünlü komedyen Ata Demirer’in hem özel hayatı hem de fiziksel değişimi son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Ata Demirer yakın zamanda 30 kilo verdi ve zayıflığını uyku düzenine, spora, diyete borçlu olduğunu açıkladı. Bir yandan da özel hayatında mutlu günler geçiren ünlü komedyen kısa bir süre önce Dilara Alemdar’la aşk yaşadığını duyurmuştu. Çiçeği burnunda çift Paris tatilinden karelerini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımlarda Demirer'in zayıflığı yine dikkat çekmişti.

Son olarak kendisine sık sık 'Nasıl zayıflarız?' sorusu yöneltildiğini dile getiren Demirer, eğlenceli bir video çekerek takipçilerine tavsiyeler verdi.

Ünlü komedyen formülünü şöyle paylaştı:

