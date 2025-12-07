Asena Keskinci'nin Şiddet İddialarını Ağlayarak Reddetmişti: Evrim Akın Günler Sonra Ortaya Çıktı
Bez Bebek dizisinin setinde kendisine Evrim Akın tarafından psikolojik şiddet uygulandığını iddia eden Asena Keskinci'nin açıklamaları şok etkisi yaratmıştı. Akın ise ağlayarak, 'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullanmış ardından sessizliğe gömülmüştü. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar. Gül Onat'ın ziyaretinde kameraya gülerek poz verdi. Modunun yerinde olduğu görüldü.
2007 yılında çekilen Bez Bebek dizisini mutlaka duymuşsunuzdur.
Ardından da sessizliğe gömülmüştü, ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...
Gül Onat son olarak sosyal medya hesabından kendisini ziyaret gelenlerle bir karesini paylaştı.
