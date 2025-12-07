onedio
Asena Keskinci'nin Şiddet İddialarını Ağlayarak Reddetmişti: Evrim Akın Günler Sonra Ortaya Çıktı

07.12.2025

Bez Bebek dizisinin setinde kendisine Evrim Akın tarafından psikolojik şiddet uygulandığını iddia eden Asena Keskinci'nin açıklamaları şok etkisi yaratmıştı. Akın ise ağlayarak, 'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullanmış ardından sessizliğe gömülmüştü. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar. Gül Onat'ın ziyaretinde kameraya gülerek poz verdi. Modunun yerinde olduğu görüldü.

2007 yılında çekilen Bez Bebek dizisini mutlaka duymuşsunuzdur.

Oyuncu kadrosunda Evrim Akın, Tan Sağtürk, Mehmet Usta, Fatoş Kabasakal, Ege Tanman ve Asena Keskinci'nin yer aldığı dizi sevilerek izleniyordu. Aradan yıllar geçti ve geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem sette kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Bununla da kalmadı, babasının Evrim Akın'la ilişkisi olduğunu ifşa etti. 

Evrim Akın ise basının karşısına geçip ağlayarak yaşanan bu olayın bir algı operasyonu olduğunu öne sürerek, 'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım? ' sözleriyle sitem etti.

Hatırlarsanız; usta oyuncu Gül Onat, 2015 yılında Asena Keskinci ve Evrim Akın'la aynı projede rol aldıklarını hatırlatarak setin son derece keyifli geçtiğini söylemişti. Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la o dönemde 'nasıl sorunsuz çalıştığını' sorgulamıştı. Akın için “sevgi dolu, hayvan dostu, yardımsever” demiş, yaşananların ise karalama kampanyası olduğunu dile getirmişti.

Gül Onat son olarak sosyal medya hesabından kendisini ziyaret gelenlerle bir karesini paylaştı.

Fotoğrafta Evrim Akın'ın da yer aldığı görüldü. Yaşananlardan sonra sessizliğe gömülen Akın'ın kendini toparladığı ve modunun yerinde olduğu dikkat çekti.

