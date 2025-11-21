Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Aynı Filmde Yer Aldığı Evrim Akın'a Destek Geldi!
Bez Bebek’le başlayan iddia fırtınası şimdi de rotasını Köstebekgiller: Sihirli/Perili Orman setine çevirdi. Asena Keskinci, yıllar önce Evrim Akın’la aynı projede yer almak istemediğini, devam eden sözleşmesi yüzünden istemeden filme katıldığını, bu yüzden de çekimler boyunca yalnız kalmamaya özen gösterdiğini anlatınca gözler bir anda o setin diğer oyuncularına döndü. Tam da bu sırada, filmde hem Evrim Akın’la hem de Asena’yla birlikte rol alan, Sihirli Annem’in efsane Perihan perisi Gül Onat devreye girdi ve Instagram’dan yaptığı paylaşımla iddiaların odağındaki Akın'a destek verdi.
Bez Bebek setiyle başlayan iddialar büyüdükçe büyürken, bu kez gündem Köstebekgiller: Sihirli Orman kadrosundan bir ismin paylaşımıyla çalkalandı.
Sihirli Annem’in unutulmaz oyuncusu Gül Onat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Evrim Akın’a açıkça destek verdi.
