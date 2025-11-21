Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Aynı Filmde Yer Aldığı Evrim Akın'a Destek Geldi!

“Evrim Akın–Mustafa Kotan Köstebekgiller seti…

Sevgili Evrim’in sağdan soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde Köstebekgiller: Sihirli Orman filminde çalıştım; son derece ılımlı, keyifli bir çalışmaydı. Asena, kendisine böylesine kötülüğü dokunduğunu iddia ettiği bir insanla o dönemde nasıl bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba?

Benim tanıdığım Evrim Akın sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum. Vicdan diyorum; vicdan ve Allah korkusu.”

Evrim Akın'ın o paylaşımı beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.