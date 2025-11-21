onedio
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Aynı Filmde Yer Aldığı Evrim Akın'a Destek Geldi!

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Aynı Filmde Yer Aldığı Evrim Akın'a Destek Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
21.11.2025 - 13:59

Bez Bebek’le başlayan iddia fırtınası şimdi de rotasını Köstebekgiller: Sihirli/Perili Orman setine çevirdi. Asena Keskinci, yıllar önce Evrim Akın’la aynı projede yer almak istemediğini, devam eden sözleşmesi yüzünden istemeden filme katıldığını, bu yüzden de çekimler boyunca yalnız kalmamaya özen gösterdiğini anlatınca gözler bir anda o setin diğer oyuncularına döndü. Tam da bu sırada, filmde hem Evrim Akın’la hem de Asena’yla birlikte rol alan, Sihirli Annem’in efsane Perihan perisi Gül Onat devreye girdi ve Instagram’dan yaptığı paylaşımla iddiaların odağındaki Akın'a destek verdi.

Bez Bebek setiyle başlayan iddialar büyüdükçe büyürken, bu kez gündem Köstebekgiller: Sihirli Orman kadrosundan bir ismin paylaşımıyla çalkalandı.

Bez Bebek setiyle başlayan iddialar büyüdükçe büyürken, bu kez gündem Köstebekgiller: Sihirli Orman kadrosundan bir ismin paylaşımıyla çalkalandı.

2015’te aynı filmde Evrim Akın ve Asena Keskinci’yle birlikte çalıştığını hatırlatan Gül Onat, setin son derece ılımlı ve keyifli geçtiğini söyledi. Asena’nın bugün ağır suçlamalarda bulunduğu Evrim Akın'la o dönemde “nasıl sorunsuz çalıştığını” sorgulayan oyuncu kendi tanıdığı Evrim Akın’ı “sevgi dolu, hayvan dostu, yardımsever” sözleriyle tarif ederek, yaşananları “karalama kampanyası” olarak nitelendirdi.

Asena Keskinci'nin Köstebekgiller filmiyle ilgili iddialarımın yanı sıra filmden bir sahne de yeniden gündem olmuştu:

Sihirli Annem’in unutulmaz oyuncusu Gül Onat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Evrim Akın’a açıkça destek verdi.

Sihirli Annem'in unutulmaz oyuncusu Gül Onat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Evrim Akın'a açıkça destek verdi.

“Evrim Akın–Mustafa Kotan Köstebekgiller seti…

Sevgili Evrim’in sağdan soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde Köstebekgiller: Sihirli Orman filminde çalıştım; son derece ılımlı, keyifli bir çalışmaydı. Asena, kendisine böylesine kötülüğü dokunduğunu iddia ettiği bir insanla o dönemde nasıl bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba?

Benim tanıdığım Evrim Akın sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum. Vicdan diyorum; vicdan ve Allah korkusu.”

Evrim Akın'ın o paylaşımı beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
