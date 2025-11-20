onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Köstebekgiller'de Birlikte Çekilen Sahnesi Dikkat Çekti

Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Köstebekgiller'de Birlikte Çekilen Sahnesi Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 13:59

Yıllarca hafızamızda Nana’nın masalsı dünyasıyla kalan Bez Bebek bambaşka bir başlıkla anılmaya başlandı. Yağmur’u canlandıran Asena Keskinci’nin, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şiddet ve “üvey annelik” iddiaları ortaya atması, sadece Bez Bebek setinde yaşandığını söylediği olayları değil, ikilinin yer aldığı ikinci projeyi de gündeme taşıdı. 

Keskinci’nin “Aslında oynamak istemedim ama sözleşme vardı” diyerek işaret ettiği bu yapımın, ikisinin de rol aldığı “Köstebekgiller: Perili Orman” olduğu konuşulurken; filmde Evrim Akın’ın canlandırdığı kötü karakterle, Asena Keskinci’nin hayat verdiği Pelin’in karşı karşıya geldiği bir sahne de bu iddiaların ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Asena Keskinci, Bez Bebek setinde yaşadıklarını anlatırken bir de “ikinci bir yapım”dan söz etmiş ve aslında oynamak istemediğini ama sözleşme olduğu için kabul etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Asena Keskinci, Bez Bebek setinde yaşadıklarını anlatırken bir de “ikinci bir yapım”dan söz etmiş ve aslında oynamak istemediğini ama sözleşme olduğu için kabul etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Bahsettiği bu ikinci iş, çocuk kanalında başlayan serinin sinema ayağı olan “Köstebekgiller: Perili Orman”. Filmde yine başrolde küçük Pelin olarak yer alan Keskinci’nin karşısında bu kez kötü karakterlerden biri olarak Evrim Akın var; Akın, filmde Şehnaz Şıkır adlı, çocuklara olan mesafesiyle öne çıkan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Asena Keskinci, bu dönemi anlatırken artık çocuk olmaktan çıktığını, Bez Bebek’te yaşadığını iddia ettiği olaylar nedeniyle Evrim Akın’la aynı sette bulunmak istemediğini, ancak devam eden sözleşme sebebiyle projeyi kabul ettiğini ileri sürmüştü. Kendisini daha güvende hissetmek için sete mutlaka bir refakatçiyle gittiğini, yalnız bırakılmamaya özen gösterildiğini söylemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

O iddialardan bahsetmiştik:

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın