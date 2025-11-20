Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Köstebekgiller'de Birlikte Çekilen Sahnesi Dikkat Çekti

Bahsettiği bu ikinci iş, çocuk kanalında başlayan serinin sinema ayağı olan “Köstebekgiller: Perili Orman”. Filmde yine başrolde küçük Pelin olarak yer alan Keskinci’nin karşısında bu kez kötü karakterlerden biri olarak Evrim Akın var; Akın, filmde Şehnaz Şıkır adlı, çocuklara olan mesafesiyle öne çıkan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Asena Keskinci, bu dönemi anlatırken artık çocuk olmaktan çıktığını, Bez Bebek’te yaşadığını iddia ettiği olaylar nedeniyle Evrim Akın’la aynı sette bulunmak istemediğini, ancak devam eden sözleşme sebebiyle projeyi kabul ettiğini ileri sürmüştü. Kendisini daha güvende hissetmek için sete mutlaka bir refakatçiyle gittiğini, yalnız bırakılmamaya özen gösterildiğini söylemişti.