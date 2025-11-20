Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Köstebekgiller'de Birlikte Çekilen Sahnesi Dikkat Çekti
Yıllarca hafızamızda Nana’nın masalsı dünyasıyla kalan Bez Bebek bambaşka bir başlıkla anılmaya başlandı. Yağmur’u canlandıran Asena Keskinci’nin, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şiddet ve “üvey annelik” iddiaları ortaya atması, sadece Bez Bebek setinde yaşandığını söylediği olayları değil, ikilinin yer aldığı ikinci projeyi de gündeme taşıdı.
Keskinci’nin “Aslında oynamak istemedim ama sözleşme vardı” diyerek işaret ettiği bu yapımın, ikisinin de rol aldığı “Köstebekgiller: Perili Orman” olduğu konuşulurken; filmde Evrim Akın’ın canlandırdığı kötü karakterle, Asena Keskinci’nin hayat verdiği Pelin’in karşı karşıya geldiği bir sahne de bu iddiaların ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İşte o anlar:
Asena Keskinci, Bez Bebek setinde yaşadıklarını anlatırken bir de “ikinci bir yapım”dan söz etmiş ve aslında oynamak istemediğini ama sözleşme olduğu için kabul etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
