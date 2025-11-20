Asena Keskinci'nin Evrim Akın Hakkındaki Şiddet İddiasının Ardından Bez Bebek'ten Bir Sahne Gündeme Oturdu!
“Bez Bebek” yıllarca aklımızda masalsı, komik ve sıcak bir çocuk dizisi olarak kaldı ama şu sıralar diziden çok setin arka planında yaşandığı iddia edilenler konuşuluyor. Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci’nin eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında anlattıkları şok etkisi yaratırken Bez Bebek dizisinden bir kesit yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asena Keskinci, sosyal medyada paylaşılan videolarda, Bez Bebek setindeyken henüz 6–7 yaşlarında olduğu sıralarda Evrim Akın’dan şiddet gördüğünü iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın