Asena Keskinci'nin Evrim Akın Hakkındaki Şiddet İddiasının Ardından Bez Bebek'ten Bir Sahne Gündeme Oturdu!

Asena Keskinci izinin çekildiği dönemde anne ve babası boşanma sürecindeyken, Evrim Akın’ın kendisini köşeye sıkıştırıp “Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız? ” dediğini öne sürdü.

Sette sigara içip dumanı yüzüne üfleyerek “Birazdan kanser olacaksın, çocuklarda böyle olur” dediğini, saçını çektiğini, etini sıktığını iddia eden Asena Keskinci'nin sözleri gündeme bomba gibi otururken Bez Bebek'teki bir sahne yeniden gündem oldu!