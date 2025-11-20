onedio
Asena Keskinci'nin Evrim Akın Hakkındaki Şiddet İddiasının Ardından Bez Bebek'ten Bir Sahne Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
20.11.2025 - 12:04

“Bez Bebek” yıllarca aklımızda masalsı, komik ve sıcak bir çocuk dizisi olarak kaldı ama şu sıralar diziden çok setin arka planında yaşandığı iddia edilenler konuşuluyor. Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci’nin eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında anlattıkları şok etkisi yaratırken Bez Bebek dizisinden bir kesit yeniden gündem oldu.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

Asena Keskinci'nin iddialarının tümünden burada bahsetmiştik:

Asena Keskinci, sosyal medyada paylaşılan videolarda, Bez Bebek setindeyken henüz 6–7 yaşlarında olduğu sıralarda Evrim Akın’dan şiddet gördüğünü iddia etti.

Asena Keskinci izinin çekildiği dönemde anne ve babası boşanma sürecindeyken, Evrim Akın’ın kendisini köşeye sıkıştırıp “Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız? ” dediğini öne sürdü.

Sette sigara içip dumanı yüzüne üfleyerek “Birazdan kanser olacaksın, çocuklarda böyle olur” dediğini, saçını çektiğini, etini sıktığını iddia eden Asena Keskinci'nin sözleri gündeme bomba gibi otururken Bez Bebek'teki bir sahne yeniden gündem oldu!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
