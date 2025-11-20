onedio
Miss Universe Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan'ın İngilizcesi Tartışma Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 10:55

Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe bu yıl Tayland’da yapılırken, Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan yarışma boyunca zaten sık sık gündemimize düşmüştü. Ulusal kostüm şovunda Hürrem Sultan esintili kıyafeti, Atatürk’lü paylaşımı ve “oy verin” çağrıları derken Arslan bu kez bambaşka bir sebeple konuşuluyor: İngilizcesi.

Gelin o anlara bakalım:

Kâinat Güzellik Yarışması Miss Universe’te bu yıl Türkiye’yi temsil eden isim Ceren Arslan'ın güzelliği gündem olmuş destekler gecikmemişti.

Tayland’da düzenlenen yarışma boyunca hem ulusal kostüm şovu hem Atatürk’lü paylaşımı hem de “oy verin” çağrısıyla gündeme gelen Arslan, şimdi de bambaşka bir detayla konuşuluyor: İngilizcesi. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan'ın İngilizcesi tartışma yarattı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
