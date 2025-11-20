Miss Universe Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan'ın İngilizcesi Tartışma Yarattı
Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe bu yıl Tayland’da yapılırken, Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan yarışma boyunca zaten sık sık gündemimize düşmüştü. Ulusal kostüm şovunda Hürrem Sultan esintili kıyafeti, Atatürk’lü paylaşımı ve “oy verin” çağrıları derken Arslan bu kez bambaşka bir sebeple konuşuluyor: İngilizcesi.
Gelin o anlara bakalım:
Kâinat Güzellik Yarışması Miss Universe’te bu yıl Türkiye’yi temsil eden isim Ceren Arslan'ın güzelliği gündem olmuş destekler gecikmemişti.
