Duygusal Zekası Yüksek İnsanları Ayırt Etmenin 5 Yolu
Duygular çoğu zaman karmaşık, yorucu ve kontrol edilmesi zor alanlar olarak görülüyor. Yetişme sürecinde hislerle ilgili yanlış kabullerle büyüyen çok kişi var. Oysa duygusal zeka, bastırmakla değil anlamakla güçleniyor. Zihinsel dayanıklılığı yüksek kişiler, hislerin nasıl çalıştığını erken fark ediyor. Kabul edilen bazı gerçekler, hayatın genel dengesini ciddi şekilde değiştiriyor.
Duygular yönetir sanılır ama kontrol her zaman kişidedir
Duyguları düzenlemek kapatmak değildir
Rahatlamak adına yapılan her paylaşım iyileştirmez
