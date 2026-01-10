Duygusal Zekası Yüksek İnsanları Ayırt Etmenin 5 Yolu

Öfke, üzüntü ya da kaygı genellikle olumsuz etiketlerle anılıyor. Oysa her duygu, doğru karşılandığında işlevsel hale gelebiliyor. Öfke sınır çizmeye yardımcı olurken, üzüntü kaybın anlamlandırılmasını sağlıyor. Duygusal zekası yüksek kişiler, hislerin yönlendirdiği taraf olmaktansa yön veren tarafta durmayı seçiyor.

Yaklaşım, duyguların inkar edilmesi anlamına gelmiyor. His fark ediliyor, kabul ediliyor ve ardından nasıl tepki verileceğine karar veriliyor. Kontrol, bastırmakla değil düzenlemekle sağlanıyor. Yürüyüş yapmak, ortam değiştirmek ya da sosyal temas kurmak gibi stratejiler, duygusal dengeyi yeniden kurmaya yardımcı oluyor.