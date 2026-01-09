Söz Geçirmeyi Biliyorlar: Zodyak Dünyasının En Baskın Burçları

Koç burcu, hızlı düşünür, hızlı hareket eder ve beklemeyi sevmez. Ortada bir karar alınması gerekiyorsa Koç çoktan fikrini söylemiş olur. Bu doğrudanlık, çoğu zaman liderlik olarak algılanır.

Koç’un baskınlığı kontrol etme isteğinden değil, önde olma ihtiyacından gelir. Geri planda kalmak ona göre değildir. İnisiyatif alır, riskten kaçmaz ve başkalarının tereddüt ettiği yerde adım atar. Bu tavır, Koç’u doğal bir otorite haline getirir.