Söz Geçirmeyi Biliyorlar: Zodyak Dünyasının En Baskın Burçları
Baskın olmak her zaman sert olmak anlamına gelmez. Bazen bir bakış, bazen tek bir cümle, bazen de suskun bir duruş yeterlidir. Astrolojide bazı burçlar, doğaları gereği kontrolü ele almaya daha yatkındır. Karar anlarında geri durmazlar, yönlendirilmekten çok yönlendirmeyi tercih ederler.
İşte girdikleri her ortamda sözünün ağırlığı hissedilen, baskın yapılarıyla öne çıkan burçlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç burcu baskınlığını enerjisinden alır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslan burcu baskınlığını sessiz ama güçlü özgüvenle kurar
Oğlak burcu baskınlığını disiplininden ve ciddiyetinden alır
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın