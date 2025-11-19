onedio
Yıllar Sonra Konseriyle Geri Dönen Tarkan’ın Videosuna İrem Derici'den Dikkat Çeken Yorum: “Krize Girdim"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2025 - 13:19

Tarkan yıllar sonra İstanbul sahnelerine tam gaz dönüyor! Megastar, 2019’daki son Harbiye konserinden sonra ilk kez, 2026 Ocak ayında dört gecelik bir seriyle Volkswagen Arena’da hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Maslak’taki Volkswagen Arena’da yapılacak konserin haberini çektiği videoyla duyuran Tarkan'ın o anları gündem olurken İrem Derici'nin o paylaşıma tepkisi de dikkat çekti.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

Tarkan, Instagram’da paylaştığı kısa videoda kameraya dönüp “Evet, doğru” diyerek Ocak 2026’da Volkswagen Arena’da buluşacaklarını, tarihleri ve biletleri duyurdu.

Biletler 19 Kasım Çarşamba saat 11.00’de Biletix’te satışa açıldı ve tam beklendiği gibi ortalık karıştı; yoğun ilgi nedeniyle siteye aynı anda on binlerce kişi yüklenince Biletix çöktü, pek çok hayran sıraya takılıp sayfaya bile giremedi. Üstelik açıklanan fiyatlar da gündem oldu; farklı kategorilerde biletlerin 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’lerin üzerine kadar çıktığı fark edildi.

Tarkan’ın yıllar sonra İstanbul’a sahneyle dönme haberi zaten herkesi heyecanlandırmışken, bir kişi var ki resmen ekran başında eridi: İrem Derici.Megastar’ın konserlerini duyurduğu videonun altına yorum yapan İrem Derici, önce “Krize girdim, hem gülme hem de Tarkan sahnesi izleme krizine” sözleriyle hayranlığını itiraf etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
