Yıllar Sonra Konseriyle Geri Dönen Tarkan’ın Videosuna İrem Derici'den Dikkat Çeken Yorum: “Krize Girdim"

Biletler 19 Kasım Çarşamba saat 11.00’de Biletix’te satışa açıldı ve tam beklendiği gibi ortalık karıştı; yoğun ilgi nedeniyle siteye aynı anda on binlerce kişi yüklenince Biletix çöktü, pek çok hayran sıraya takılıp sayfaya bile giremedi. Üstelik açıklanan fiyatlar da gündem oldu; farklı kategorilerde biletlerin 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’lerin üzerine kadar çıktığı fark edildi.

Tarkan’ın yıllar sonra İstanbul’a sahneyle dönme haberi zaten herkesi heyecanlandırmışken, bir kişi var ki resmen ekran başında eridi: İrem Derici.Megastar’ın konserlerini duyurduğu videonun altına yorum yapan İrem Derici, önce “Krize girdim, hem gülme hem de Tarkan sahnesi izleme krizine” sözleriyle hayranlığını itiraf etti.