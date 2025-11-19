Yıllar Sonra Konseriyle Geri Dönen Tarkan’ın Videosuna İrem Derici'den Dikkat Çeken Yorum: “Krize Girdim"
Tarkan yıllar sonra İstanbul sahnelerine tam gaz dönüyor! Megastar, 2019’daki son Harbiye konserinden sonra ilk kez, 2026 Ocak ayında dört gecelik bir seriyle Volkswagen Arena’da hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Maslak’taki Volkswagen Arena’da yapılacak konserin haberini çektiği videoyla duyuran Tarkan'ın o anları gündem olurken İrem Derici'nin o paylaşıma tepkisi de dikkat çekti.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
Tarkan, Instagram’da paylaştığı kısa videoda kameraya dönüp “Evet, doğru” diyerek Ocak 2026’da Volkswagen Arena’da buluşacaklarını, tarihleri ve biletleri duyurdu.
