onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Maaş Zammı Bilmeden Çalışmanın Ağırlığından Cuma Günleri İyi İnsan Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Maaş Zammı Bilmeden Çalışmanın Ağırlığından Cuma Günleri İyi İnsan Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

"Tutacaklarmış çenelerini"

"Tutacaklarmış çenelerini"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kendinle yaşadığın o çetin tartışma.

Kendinle yaşadığın o çetin tartışma.
twitter.com

Mutlaka altı yırtılırdı, panik atağım tuttu.

Mutlaka altı yırtılırdı, panik atağım tuttu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Kolay güvenememenin geldiği seviye.

Kolay güvenememenin geldiği seviye.
twitter.com

Düşününce bile içim ısındı...

Düşününce bile içim ısındı...
twitter.com

Pazar akşamları nasılsın asıl?

Pazar akşamları nasılsın asıl?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Babam da her yeni telefon aldığında "Bu büyüdüğünde senin olacak" diyordu.

Babam da her yeni telefon aldığında "Bu büyüdüğünde senin olacak" diyordu.
twitter.com

Ve hala ilk günündeyiz.

Ve hala ilk günündeyiz.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın