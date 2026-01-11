Maaş Zammı Bilmeden Çalışmanın Ağırlığından Cuma Günleri İyi İnsan Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
Hazırsan başlayalım 🚀
"Tutacaklarmış çenelerini"
Kendinle yaşadığın o çetin tartışma.
Mutlaka altı yırtılırdı, panik atağım tuttu.
Kolay güvenememenin geldiği seviye.
Düşününce bile içim ısındı...
Pazar akşamları nasılsın asıl?
Babam da her yeni telefon aldığında "Bu büyüdüğünde senin olacak" diyordu.
Ve hala ilk günündeyiz.
Yarın görüşürüz 👋
