Demet Özdemir'in Beşiktaşlı Ünlü Futbolcu ile Aşk Yaşadığı İddiaları X Halkını Ayağa Kaldırdı!
Demet Özdemir cephesinde aşk gündemi yine epey hareketli. Bir yanda masal gibi başlayıp kısa sürede biten Oğuzhan Koç evliliği, bir yanda yıllar önce ismi anılan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup iddiaları, şimdi de yine bir Beşiktaşlı futbolcu, Emirhan Topçu söylentisi X ahalisini ayağa kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Eşref Rüya'da parlayan, şarkıcılık kariyerine de adım atan Demet Özdemir'in adı aşk haberleriyle manşetlere yerleşmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak sosyal medyada, Demet Özdemir’in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın