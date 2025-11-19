onedio
Demet Özdemir'in Beşiktaşlı Ünlü Futbolcu ile Aşk Yaşadığı İddiaları X Halkını Ayağa Kaldırdı!

Demet Özdemir'in Beşiktaşlı Ünlü Futbolcu ile Aşk Yaşadığı İddiaları X Halkını Ayağa Kaldırdı!

19.11.2025 - 11:30

Demet Özdemir cephesinde aşk gündemi yine epey hareketli. Bir yanda masal gibi başlayıp kısa sürede biten Oğuzhan Koç evliliği, bir yanda yıllar önce ismi anılan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup iddiaları, şimdi de yine bir Beşiktaşlı futbolcu, Emirhan Topçu söylentisi X ahalisini ayağa kaldırdı.

Şimdilerde Eşref Rüya'da parlayan, şarkıcılık kariyerine de adım atan Demet Özdemir'in adı aşk haberleriyle manşetlere yerleşmeye devam ediyor.

Demet Özdemir, uzun süre yakın arkadaş olduğu müzisyen Oğuzhan Koç’la 28 Ağustos 2022’de görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak ikilinin evliliği kısa sürmüş çift 13 Nisan 2023’te ayrılık kararını duyurarak tek celsede boşanmıştı.

Takvimleri biraz geriye sarınca, bu kez karşımıza Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup çıkıyor. 2017 yazında ikilinin Bodrum/Gümüşlük tarafında aynı evde görüntülendiği ve kısa süreli bir ilişki yaşadıkları magazin kulislerinde sıkça konuşulmuştu. Haberlerde, bu ilişkinin çok uzun sürmediği, ayrılık sonrası Oğuzhan’ın Demet’i arayıp barışmak istediği, Demet’in ise bu ısrardan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu haberlerin tamamını yalanlamış, “Önceliğim Beşiktaş ve ailem, hakkımdaki asılsız haberlere karşı hukuki süreç başlattım” diyerek, hem ilişkiyi hem de “ısrarla aradı” iddialarını reddetmişti.

Son olarak sosyal medyada, Demet Özdemir’in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İkilinin bazı ortamlarda “aynı masada görüldüğü”, Demet’in menajeriyle yollarını ayırmasının ardından Emirhan Topçu ile yakınlaştığı yönünde haberler paylaşılırken, daha önce Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşayan Demet Özdemir X ahalisini ayağa kaldırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
