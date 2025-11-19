Demet Özdemir'in Beşiktaşlı Ünlü Futbolcu ile Aşk Yaşadığı İddiaları X Halkını Ayağa Kaldırdı!

Demet Özdemir, uzun süre yakın arkadaş olduğu müzisyen Oğuzhan Koç’la 28 Ağustos 2022’de görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak ikilinin evliliği kısa sürmüş çift 13 Nisan 2023’te ayrılık kararını duyurarak tek celsede boşanmıştı.

Takvimleri biraz geriye sarınca, bu kez karşımıza Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup çıkıyor. 2017 yazında ikilinin Bodrum/Gümüşlük tarafında aynı evde görüntülendiği ve kısa süreli bir ilişki yaşadıkları magazin kulislerinde sıkça konuşulmuştu. Haberlerde, bu ilişkinin çok uzun sürmediği, ayrılık sonrası Oğuzhan’ın Demet’i arayıp barışmak istediği, Demet’in ise bu ısrardan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu haberlerin tamamını yalanlamış, “Önceliğim Beşiktaş ve ailem, hakkımdaki asılsız haberlere karşı hukuki süreç başlattım” diyerek, hem ilişkiyi hem de “ısrarla aradı” iddialarını reddetmişti.