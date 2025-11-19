Sekizinci Aile Galasında Çizgili Takımıyla Boy Gösteren Ali Atay'ın Pozları "Makinada Küçülmüş Gibi" Dedirtti!
Disney+’ın yeni bombası “Sekizinci Aile”, Boop Kuruçeşme’de tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönen bir gala ile görücüye çıktı. Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel ve Ercan Kesal gibi isimlerin aynı kırmızı halıda buluştuğu gece, dizinin Basmacıgil Ailesi’nin güç ve entrika dolu hikâyesini anlatan dünyasına da küçük bir ön gösterim yapıldı.
Geceye damga vuran birçok detaydan biri ise Ali Atay'ın tarzı ve fotoğrafındaki çekim açısı oldu.
“Sekizinci Aile” daha ekrana gelmeden; dev kadrosu, Hazal Kaya–Ali Atay buluşması, Melisa Döngel’in “yer kapmaca” videosuyla gündeme sağlam bir giriş yapmış durumda.
Gecenin bir başka dikkat çeken detayı ise Ali Atay'ın tercih ettiği takım ve galadan paylaşılan pozları oldu.
