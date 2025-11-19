onedio
Sekizinci Aile Galasında Çizgili Takımıyla Boy Gösteren Ali Atay'ın Pozları "Makinada Küçülmüş Gibi" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2025 - 09:16

Disney+’ın yeni bombası “Sekizinci Aile”, Boop Kuruçeşme’de tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönen bir gala ile görücüye çıktı. Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel ve Ercan Kesal gibi isimlerin aynı kırmızı halıda buluştuğu gece, dizinin Basmacıgil Ailesi’nin güç ve entrika dolu hikâyesini anlatan dünyasına da küçük bir ön gösterim yapıldı.

Geceye damga vuran birçok detaydan biri ise Ali Atay'ın tarzı ve fotoğrafındaki çekim açısı oldu.

“Sekizinci Aile” daha ekrana gelmeden; dev kadrosu, Hazal Kaya–Ali Atay buluşması, Melisa Döngel’in “yer kapmaca” videosuyla gündeme sağlam bir giriş yapmış durumda.

Altı yıllık evliliklerinde ilk kez aynı dizide rol alan Hazal Kaya ve Ali Atay, galanın ilgi odağı olurken, Hazal Kaya’nın kilo verip imaj değiştirmesinin ardından siyah elbisesi ve dişine yaptırdığı işlemler gündem oldu.

Toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşanan birkaç saniyelik “yer kapma” anı, galaya resmen damgasını vurdu. Görüntülerde Hazal Kaya’nın öne doğru hareketlenmesi, Melisa Döngel’in ise Hazal Kaya'ya yerini vermemesi olay olmuştu.

Hazal Kaya'nın yeni dişlerine gelen yorumlardan bahsetmiştik:

Hazal Kaya ise o görüntülere cevap vermişti:

Gecenin bir başka dikkat çeken detayı ise Ali Atay'ın tercih ettiği takım ve galadan paylaşılan pozları oldu.

Disney+’ın yeni dizisi Sekizinci Aile, sadece dev oyuncu kadrosuyla değil, arkasındaki imzayla da dikkat çekiyor. Projenin direksiyonunda, hem dizinin yaratıcısı hem de yönetmeni olan Ali Atay var; senaryoda ise Cihan Talay’la birlikte çalışıyor. 

Ali Atay'ın takımındaki terzi hatalarını ve fotoğrafın üstten çekilmesini fark eden kullanıcıların yorumları gecikmedi.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
