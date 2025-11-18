onedio
Hazal Kaya'dan Galada Melisa Döngel'le Yaşadığı Gerginlikle İlgili İlk Açıklama Geldi: O Görüntüye Cevap Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 21:41

Sekizinci Aile dizisinin galasında Melisa Döngel ve Hazal Kaya arasında bir gerginlik yaşandığı, Hazal Kaya'nın Melisa Döngel'in önüne geçerek poz vermeye çalıştığı iddia edilmişti. İlk açıklama, Hazal Kaya'dan geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Birkaç gün önce, 19 Kasım'da Disney'de yayınlanacak Sekizinici Aile'nin galasında yaşananlar magazin gündemine oturmuştu.

Ali Atay'ın yazdığı ve yönettiği, aynı zamanda da rol aldığı dizide ilk kez eşi Hazal Kaya'yla beraber oynayacak olması ayrı, dizinin Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Melisa Döngel, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya toplayan muhteşem kadrosu ayrı olay olmuştu. 

Fakat galaya asıl damga vuran olay kameralara yansıyan Melisa Döngel ve Hazal Kaya gerginliğiydi. Galada oyuncular basının karşısında poz vermek üzereyken, Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasındaki yer kapmaca hali dikkat çekmişti. Hazal Kaya'nın Melisa Döngel'in önüne bilerek geçtiği düşünülmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Muhabirler tarafından görüntülenen Hazal Kaya'ya Melisa Döngel gerginliği soruldu.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
