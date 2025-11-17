Galada Gerginlik: Hazal Kaya ve Melisa Döngel Arasındaki Yer Kapmaca Oyunu Gündem Oldu!
Sekizinci Aile dizisinin görkemli gala gecesi beklenmedik bir ana sahne oldu. Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasında yaşanan kısa süreli yer kapma mücadelesi sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte o çok konuşulan anlar…
Disney platformundan yayınlanacak Sekizinci Aile dizisi şimdiden merak konusu.
Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasındaki yer kapma mücadelesi oldu.
