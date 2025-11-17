onedio
Galada Gerginlik: Hazal Kaya ve Melisa Döngel Arasındaki Yer Kapmaca Oyunu Gündem Oldu!

Galada Gerginlik: Hazal Kaya ve Melisa Döngel Arasındaki Yer Kapmaca Oyunu Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 11:12

Sekizinci Aile dizisinin görkemli gala gecesi beklenmedik bir ana sahne oldu. Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasında yaşanan kısa süreli yer kapma mücadelesi sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o çok konuşulan anlar…

Disney platformundan yayınlanacak Sekizinci Aile dizisi şimdiden merak konusu.

Disney platformundan yayınlanacak Sekizinci Aile dizisi şimdiden merak konusu.

Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Melisa Döngel, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin gibi ünlü isimler yer alıyor. 2 gün sonra izleyicisiyle buluşacak dizi için bir önceki gün gala gecesi düzenlendi.

Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasındaki yer kapma mücadelesi oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
