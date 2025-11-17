onedio
Ölümle Burun Buruna Gelmişti: Şerif Sezer, Eşiyle Geçirdiği Kazayı İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 09:35

Usta oyuncu Şerif Sezer, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte ölümden döndüğü trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. 78 yaşındaki sanatçı, yaşadığı dehşet anlarını “İki saniye sonra karşılaşsaydık ölebilirdik” sözleriyle anlatarak olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. 

İşte detaylar!

Türk sinemasının efsane isimlerinden 78 yaşındaki Şerif Sezer, geçtiğimiz mayıs ayında Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen korkunç kazayla gündeme gelmişti.

Sezer ve eşi Şükrü Azmi Arna’nın içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşan araçla çarpışmış, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmişti. Kazada genç sürücünün yaralandığı, Sezer ve eşinin ise ciddi bir yara almadan kurtulduğu öğrenilmişti.

Aradan aylar geçtikten sonra usta oyuncu ilk kez konuştu ve yaşadığı o dehşet anının detaylarını anlattı.

