Jandarma'dan Süt Pompası İstemişti: Uyuşturucu Operasyonuyla Evinden Alınan Meriç Aral'dan İlk Açıklama!
İstanbul’da yapılan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda ifade vermek üzere emniyete götürülen ünlü isimlerden biri de kısa süre önce anne olan Meriç Aral olmuştu. Sabah saatlerinde evinden alınan ve soruşturmada temiz çıkan Aral’ın, karakolda bebeği için süt pompası talep ettiği anlar gündeme oturmuştu. Merakla beklenen ilk açıklama sonunda Meriç Aral’dan geldi. Ünlü oyuncu, yaşananları nasıl atlattığını kendi sözleriyle paylaştı.
Kaynak: 2. sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı soruşturmasında Hadise, Demet Evgar, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu zamana kadar sessiz kalan Meriç Aral’dan ilk açıklama sonunda geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın