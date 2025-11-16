onedio
Finale Rağmen Reytingini Arttırdı: 15 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Gülistan Başköy
16.11.2025 - 14:21

15 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşama yine büyük bir rekabet damga vurdu. Türkiye-Bulgaristan milli maçının yüksek izlenmesi dengeleri değiştirdi ancak dizi sıralamasında zirve Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisinin oldu. TRT1’in fenomeni Gönül Dağı ise güçlü performansını sürdürerek ikinci sıraya yerleşti. Final yapan Aynadaki Yabancı beklenmedik bir şekilde üç grupta da yükseldi. 

İşte 15 Kasım reyting tablosu…

15 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Televizyon ekranlarında 15 Kasım Cumartesi akşamı hem heyecanlı hem de bol rekabetli geçti. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında en çok izlenen yapım Türkiye – Bulgaristan milli maçı olurken, dizi kategorisinde zirve Kanal D’nin iddialı yapımı Güller ve Günahlar oldu. Dizi, Total’de 6.76, AB’de 4.23, ABC1’de ise 5.85 reyting alarak açık ara liderliğini korudu.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, sezonlar boyunca sürdürdüğü başarısını bir kez daha gösterdi.

Yapım, Total’de 5.50, AB’de 3.98 ve ABC1’de 4.69 reyting alarak gecenin en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başardı.

ATV’nin final yapan dizisi Aynadaki Yabancı ise beklentilerin aksine bir çıkış yaparak üç grupta da reytingini artırdı. Final bölümünün Total’de 2.73, AB’de 1.95, ABC1’de 1.98 puan aldı.

NOW TV’de yayınlanan Ben Leman ise Total’de 2.94, AB’de 3.50 ve ABC1’de 3.18 reyting alarak istikrarlı bir performans gösterdi.

