Finale Rağmen Reytingini Arttırdı: 15 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Yapım, Total’de 5.50, AB’de 3.98 ve ABC1’de 4.69 reyting alarak gecenin en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başardı.

ATV’nin final yapan dizisi Aynadaki Yabancı ise beklentilerin aksine bir çıkış yaparak üç grupta da reytingini artırdı. Final bölümünün Total’de 2.73, AB’de 1.95, ABC1’de 1.98 puan aldı.

NOW TV’de yayınlanan Ben Leman ise Total’de 2.94, AB’de 3.50 ve ABC1’de 3.18 reyting alarak istikrarlı bir performans gösterdi.