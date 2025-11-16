Finale Rağmen Reytingini Arttırdı: 15 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!
15 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşama yine büyük bir rekabet damga vurdu. Türkiye-Bulgaristan milli maçının yüksek izlenmesi dengeleri değiştirdi ancak dizi sıralamasında zirve Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisinin oldu. TRT1’in fenomeni Gönül Dağı ise güçlü performansını sürdürerek ikinci sıraya yerleşti. Final yapan Aynadaki Yabancı beklenmedik bir şekilde üç grupta da yükseldi.
İşte 15 Kasım reyting tablosu…
15 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, sezonlar boyunca sürdürdüğü başarısını bir kez daha gösterdi.
