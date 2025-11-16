onedio
Muazzez Abacı'nın Vasiyetiydi: Cenk Eren "Oraya Defnetmeyin" Diyerek Aileyi Uyardı, Ortalık Karıştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 12:03

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’nın vasiyeti doğrultusunda Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği açıklanmıştı. Ancak ünlü şarkıcı Cenk Eren, mezarlığın güvenlik ve bakım durumuna dikkat çekerek Abacı’nın kızına 'Bir kez daha düşünün' çağrısı yaptı. Sözleri büyük yankı uyandırınca da 'Ailesi nereye isterse defnetsinler.' diyerek konunun kapanmasını rica etti.

İşte detaylar...

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Muazzez Abacı’nın vefat haberi Türkiye’yi yasa boğmuştu.

ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muazzez Abacı’nın naaşı Türkiye’ye getirildi. Ünlü sanatçının vasiyeti üzerine Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği duyurulmuştu. Ancak ünlü şarkıcı Cenk Eren, mezarlığın bulunduğu bölgenin güvenlik sorunlarına dikkat çekerek kızı Saba Abacı'ya seslendi. 

Cenk Eren, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda defin yerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mezarlığın bakımsız ve güvenlik açısından sıkıntılı olduğunu belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

'Muazzez Abacı’yı Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba; o mezarlık 1935’te kurulmuş şu anda çok bakımsız benim aile büyüklerimden bazıları orada yatıyor ama biz güvenlik endişesiyle yıllardır ziyarete gidemiyoruz. (Ne kastettiğimi o bölgeye yakın yerde yaşayanlar bilir) Saba Hanım Amerika’da yaşadığı için bilmiyor olabilir.

Mesela seneye Muazzez Hanım'ı mezarı başında anmaya kimse gidemez. Vasiyeti o yöndeyse bile Muazzez Hanım da bilmediği için demiştir. En doğrusu Zincirlikuyu’ya defnedilmesidir sevenleri bir Fatiha okur bir çiçek bırakır. Lütfen hem ailesi hem de devlet sanatçısı olduğu için Bakanlık Saba Hanım'la bir kere daha konuşmalı.'

Sözlerinin gündem olmasının ardından Cenk Eren ikinci bir paylaşım daha yaparak niyetinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Mezarlığın eski halinden örnekler paylaştı ve şu ifadeyi kullandı:

“Eskiden böyle şeyler yaşanıyordu ben de görmüştüm şimdi düzeldi diyorsanız düzelmiştir. Muazzez Abacı’nın ailesi nereye isterse defnetsinler. Seneye devriyesinde bütün sanatçı dostları toplanıp gideriz anma için Ankara’ya! Bazen halka mal olmuş insanların daha merkezi yerlerde olmasını tercih ederim. Turgut Özal Malatyalıydı ama Topkapı‘da yapıldı mezarı. Ben onun için Zincirlikuyu dedim, ortalık karışmış. Tabii ki ailesi karar verecektir. Konuyu kapatırsak sevinirim.”

