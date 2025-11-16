Muazzez Abacı'nın Vasiyetiydi: Cenk Eren "Oraya Defnetmeyin" Diyerek Aileyi Uyardı, Ortalık Karıştı!

'Muazzez Abacı’yı Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba; o mezarlık 1935’te kurulmuş şu anda çok bakımsız benim aile büyüklerimden bazıları orada yatıyor ama biz güvenlik endişesiyle yıllardır ziyarete gidemiyoruz. (Ne kastettiğimi o bölgeye yakın yerde yaşayanlar bilir) Saba Hanım Amerika’da yaşadığı için bilmiyor olabilir.

Mesela seneye Muazzez Hanım'ı mezarı başında anmaya kimse gidemez. Vasiyeti o yöndeyse bile Muazzez Hanım da bilmediği için demiştir. En doğrusu Zincirlikuyu’ya defnedilmesidir sevenleri bir Fatiha okur bir çiçek bırakır. Lütfen hem ailesi hem de devlet sanatçısı olduğu için Bakanlık Saba Hanım'la bir kere daha konuşmalı.'