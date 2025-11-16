Muazzez Abacı'nın Vasiyetiydi: Cenk Eren "Oraya Defnetmeyin" Diyerek Aileyi Uyardı, Ortalık Karıştı!
Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’nın vasiyeti doğrultusunda Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği açıklanmıştı. Ancak ünlü şarkıcı Cenk Eren, mezarlığın güvenlik ve bakım durumuna dikkat çekerek Abacı’nın kızına 'Bir kez daha düşünün' çağrısı yaptı. Sözleri büyük yankı uyandırınca da 'Ailesi nereye isterse defnetsinler.' diyerek konunun kapanmasını rica etti.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Muazzez Abacı’nın vefat haberi Türkiye’yi yasa boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mezarlığın bakımsız ve güvenlik açısından sıkıntılı olduğunu belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:
Sözlerinin gündem olmasının ardından Cenk Eren ikinci bir paylaşım daha yaparak niyetinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın