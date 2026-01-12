Senarist Gitti, Zirveye Yeşil Işık Yaktı: 11 Ocak Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
11 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.
Teşkilat ve Sahtekarlar dizilerinin yayınlandığı pazar akşamları, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra bir de Beyaz'la Joker programı katıldı. Sahtekarlar'ın senaristi diziden ayrıldı ve dizinin bu hafta reytinglerinde artış gözlendi. Yarışma programlarından biri AB grubunda ikinci olmayı başardı.
11 Ocak reyting sonuçları ne oldu?
6. sezonuyla büyük ilgi gören Teşkilat, 11 Ocak reyting sonuçlarına yine damga vurdu.
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Sahtekarlar'daki artış dikkat çekti.
11 Ocak Pazar Total Reyting Sonuçları
11 Ocak Pazar AB Reyting Sonuçları
11 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sonuçları
