Senarist Gitti, Zirveye Yeşil Işık Yaktı: 11 Ocak Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.01.2026 - 13:40

11 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Teşkilat ve Sahtekarlar dizilerinin yayınlandığı pazar akşamları, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra bir de Beyaz'la Joker programı katıldı. Sahtekarlar'ın senaristi diziden ayrıldı ve dizinin bu hafta reytinglerinde artış gözlendi. Yarışma programlarından biri AB grubunda ikinci olmayı başardı.

11 Ocak reyting sonuçları ne oldu?

6. sezonuyla büyük ilgi gören Teşkilat, 11 Ocak reyting sonuçlarına yine damga vurdu.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, reyting zirvesine bir kez daha yerleşti. Sema Ergenekon'un senaristliğini bıraktığı Sahtekarlar ise her kategoride yükselişe geçti. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker AB grubunda ikinci olmayı başardı.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Sahtekarlar'daki artış dikkat çekti.

Dizinin her kategoride artış göstermesi izleyicilerin ve uzmanların dikkatinden kaçmadı. Kim Milyoner Olmak İster ile MasterChef Türkiye de ilk 10'da kendilerine yer buldu.

11 Ocak Pazar Total Reyting Sonuçları

11 Ocak Pazar AB Reyting Sonuçları

11 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sonuçları

