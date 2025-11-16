Büyümüş Bile: Pınar Deniz'in Yavru Kuşu Fikret Hakan'la Karesi Kalpleri Eritti
Pınar Deniz’in minik oğlu Fikret Hakan gözümüzün önünde büyüdü bile! Ünlü oyuncu, anne olduğundan beri en özel karelerini zaman zaman takipçileriyle paylaşsa da bu kez paylaştığı fotoğraflar resmen kalpleri eritti.
Gelin, o çok konuşulan fotoğrafa birlikte bakalım…
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl Roma’da yaptıkları romantik düğünün ardından kısa süre sonra oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına almış, anne-baba olmanın heyecanını yaşamaya başlamıştı.
Ünlü oyuncu son olarak oğlu Fikret Hakan’la verdiği yeni pozları Instagram’da yayınladı.
