Büyümüş Bile: Pınar Deniz'in Yavru Kuşu Fikret Hakan'la Karesi Kalpleri Eritti

Büyümüş Bile: Pınar Deniz'in Yavru Kuşu Fikret Hakan'la Karesi Kalpleri Eritti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 08:47

Pınar Deniz’in minik oğlu Fikret Hakan gözümüzün önünde büyüdü bile! Ünlü oyuncu, anne olduğundan beri en özel karelerini zaman zaman takipçileriyle paylaşsa da bu kez paylaştığı fotoğraflar resmen kalpleri eritti.

Gelin, o çok konuşulan fotoğrafa birlikte bakalım…

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl Roma’da yaptıkları romantik düğünün ardından kısa süre sonra oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına almış, anne-baba olmanın heyecanını yaşamaya başlamıştı.

Hem ekran başarısıyla hem de özel hayatındaki sakin mutluluğuyla adından sıkça söz ettiren Deniz, zaman zaman ailesiyle birlikte çekilen kareleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu son olarak oğlu Fikret Hakan’la verdiği yeni pozları Instagram’da yayınladı.

Deniz’in “yavru kuşum” notuyla paylaştığı karelerde minik Fikret Hakan’ın büyümüş hali dikkatlerden kaçmadı. 🧿

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
