"Fakirler" Çıkışıyla Tepki Çeken Fenomen Yasemin Arı ile Selin Ciğerci Sosyal Medyada Birbirine Girdi!

Fenomen Yasemin Arı, son iki gündür yaptığı paylaşımlarla adeta ortalığı karıştırdı. Muadil parfüm markalarına yönelik “Fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için orijinal parfümlere para veriyoruz” sözleri büyük tepki çekmiş, ünlü isimler de art arda Arı’ya karşı ses yükseltmişti. Eleştirilerin ardından geri adım atmak yerine yeni bir video paylaşan Arı, bu kez de “3 fakire muadil parfüm göndereceğim” diyerek tepkiler arttırmıştı.

Armağan Çağlayan ve Hayal Köseoğlu’nun ardından konuya dahil olan son isim Selin Ciğerci oldu. Ciğerci’nin “Sen kimin muadilisin?” çıkışına Yasemin Arı’nın yanıtı ise tartışmayı iyice alevlendirdi.

İşte o polemiğin detayları...