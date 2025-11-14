onedio
"Fakirler" Çıkışıyla Tepki Çeken Fenomen Yasemin Arı ile Selin Ciğerci Sosyal Medyada Birbirine Girdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.11.2025 - 16:19

Fenomen Yasemin Arı, son iki gündür yaptığı paylaşımlarla adeta ortalığı karıştırdı. Muadil parfüm markalarına yönelik “Fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için orijinal parfümlere para veriyoruz” sözleri büyük tepki çekmiş, ünlü isimler de art arda Arı’ya karşı ses yükseltmişti. Eleştirilerin ardından geri adım atmak yerine yeni bir video paylaşan Arı, bu kez de “3 fakire muadil parfüm göndereceğim” diyerek tepkiler arttırmıştı. 

Armağan Çağlayan ve Hayal Köseoğlu’nun ardından konuya dahil olan son isim Selin Ciğerci oldu. Ciğerci’nin “Sen kimin muadilisin?” çıkışına Yasemin Arı’nın yanıtı ise tartışmayı iyice alevlendirdi. 

İşte o polemiğin detayları...

Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı, son günlerde sosyal medyada tartışma yaratmayı adeta görev edinmiş gibi…

İlk olarak “Fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için orijinal parfüm kullanıyoruz” açıklamasıyla sert eleştirilerin hedefi olan Arı, geri adım atmak yerine ikinci bir video yayınlamıştı. Videoya “Ey siz fakirler!” diye başlayan Arı, yine abartılı mimikleriyle, “İçimden bir jest yapmak geldi. En özel 3 fakire 3 muadil parfüm göndereceğim” diyerek kendisini eleştirenleri adeta tiye almıştı.

Bu çıkışın ardından ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Armağan Çağlayan’ın sert sözleri sosyal medyada viral olurken, ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da “Bu aleni bir rage bait. Etkileşim verdikçe para kazandırıyorsunuz” diyerek takipçilerini uyardı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Gerginlik sürerken bu kez Selin Ciğerci konuya dahil oldu.

Nur Magazins'in öne çıkardığı olayda; Ciğerci, “Sen kimin muadilisin?” diyerek fenomeni eleştirdi. Ancak Yasemin Arı’nın cevabı tansiyonu daha da yükseltti:

“Siz kimin muadili olmak istediğiniz için o kadar estetik oldunuz?”

Ciğerci ise bu yanıtın seviyesiz olduğunu söyleyerek şöyle karşılık verdi:

“Ablam senden de böyle belden aşağı bir cevap beklenirdi. Benim de pişman olduğum hatalarım oldu. İleride keşke bu videoyu paylaşmasaydım dersin.”

Gülistan Başköy
Yorum Yazın