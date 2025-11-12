Hayal Köseoğlu'ndan "Fakirler" Çıkışıyla Gündem Olan Fenomen Yasemin Arı'ya Tokat Gibi Yorum!
'Fakirlerle aynı kokmak istemeyen' ve muadil parfüm çıkışıyla ülkenin gündemine oturan fenomen Yasemin Arı, '3 fakire muadil parfüm hediye edeceğini' belirttiği videosuyla tepkileri ikiye katlamıştı.
Armağan Çağlayan'dan sonra ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan da Yasemin Arı'ya sert bir tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Fakirlerle aynı kokmak istemediğini" söyleyen ve muadil parfüm çıkışıyla sinir hoplatan fenomen Yasemin Arı'ya denk gelmeyen kalmamıştır herhalde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Arı'nın dünkü ilk "fakirler" çıkışının ardından Armağan Çağlayan, kendisine küfürlü bir yorumda bulunmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın