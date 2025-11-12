onedio
Hayal Köseoğlu'ndan "Fakirler" Çıkışıyla Gündem Olan Fenomen Yasemin Arı'ya Tokat Gibi Yorum!

Hayal Köseoğlu'ndan "Fakirler" Çıkışıyla Gündem Olan Fenomen Yasemin Arı'ya Tokat Gibi Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 18:31

'Fakirlerle aynı kokmak istemeyen' ve muadil parfüm çıkışıyla ülkenin gündemine oturan fenomen Yasemin Arı, '3 fakire muadil parfüm hediye edeceğini' belirttiği videosuyla tepkileri ikiye katlamıştı. 

Armağan Çağlayan'dan sonra ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan da Yasemin Arı'ya sert bir tepki geldi.

"Fakirlerle aynı kokmak istemediğini" söyleyen ve muadil parfüm çıkışıyla sinir hoplatan fenomen Yasemin Arı'ya denk gelmeyen kalmamıştır herhalde.

Yasemin Arı'nın dünkü ilk "fakirler" çıkışının ardından Armağan Çağlayan, kendisine küfürlü bir yorumda bulunmuştu.

İkinci videoyu da gördükten sonra sinirleri iyice tepesine çıkan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da meseleye dahil oldu. Takipçilerini uyaran Hayal Köseoğlu, muadil parfüme takıp fakirleri aşağılayan Yasemin Arı'yı muadil influencer'lıktan vurdu. 

'Arkadaşlar bu aleni bir 'RAGE BAIT'. Şunlara etkileşim verdikçe para kazandırıyorsunuz. Başımıza yeni bir 'influencer' muadili bela etmeyin nolur' ifadelerini kullandı.

