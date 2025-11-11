onedio
"Fakirlerle Aynı Kokmak İstemiyorum" Çıkışıyla Tepki Çeken Yasemin Arı'ya Armağan Çağlayan'dan Küfürlü Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 22:50

'Fakirlerle aynı kokmak istemeyen' ve muadil parfümleri eleştiren fenomen Yasemin Arı'ya Armağan Çağlayan'dan sert bir tepki geldi. Armağan Çağlayan küfretti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde Yasemin Arı isimli bir sosyal medya fenomeninin "Fakirler" çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

Kaçıranlar için sosyal medyanın tepkisinden ve Yasemin Arı'nın Milyoner geçmişinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Üstelik tek tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları da değildi.

Son birkaç yıldır sosyal medyada yaptığı yorumlar, kullanıcıları takip edip onlara yetiştirdiği cevaplarla gündemde olan Armağan Çağlayan da Yasemin Arı'nın videosunu görünce kendini tutamadı.

Videonun altına küfürlü bir yorum bırakan Armağan Çağlayan, Yasemin Arı'ya 'G*tüm' diyerek seslendi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
