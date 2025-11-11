"Fakirlerle Aynı Kokmak İstemiyorum" Çıkışıyla Tepki Çeken Yasemin Arı'ya Armağan Çağlayan'dan Küfürlü Tepki!
'Fakirlerle aynı kokmak istemeyen' ve muadil parfümleri eleştiren fenomen Yasemin Arı'ya Armağan Çağlayan'dan sert bir tepki geldi. Armağan Çağlayan küfretti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde Yasemin Arı isimli bir sosyal medya fenomeninin "Fakirler" çıkışı gündeme bomba gibi düştü.
Üstelik tek tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları da değildi.
