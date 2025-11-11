onedio
Dünyadaki İlk Kadın Samuray Okulunda Eğitim Alan Fadik Sevin Atasoy Deneyimini İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 20:10

Geçtiğimiz aylarda dünya tarihinde ilk kez kurulan kadın samuray okuluna giden Fadik Sevin Atasoy, Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Eğitim deneyiminin detaylarını ilk kez anlattı!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Fadik Sevin Atasoy, son birkaç ay içerisinde oldukça ilginç haberlerle gündeme oturdu.

İlk önce 15 yıldır evinde televizyon olmadığı itirafıyla ağızları açık bırakan Fadik Sevin Atasoy geçtiğimiz ay daha da şaşırtmıştı. 

Fadik Sevin Atasoy'un samuray eğitimi almaya başladığı ve “dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin uygulandığı eğitimin' ilk öğrencilerden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen Fadik Sevin Atasoy, Japonya'daki deneyimini ilk kez anlattı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
