Dünya Tarihinde İlk Kez Kurulan Kadın Samuray Okuluna Ünlü Türk Oyuncumuz Katıldı!
'Kadın samuray tekniklerinin uygulandığı dünyanın ilk eğitimi” olduğu iddia edilen eğitime ülkemizden katılan Türk kadın oyuncu gündeme oturdu.
Türk tiyatrosunun güçlü kadınlarından biri olan Fadik Sevin Atasoy, dünya sahnesinde yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, dünya tarihinde ilk kez kurulan kadın samuray okuluna seçilen isimler arasında yer aldı.
Atasoy’un Japonya’da samuray eğitimi almaya başladığı ve bu eğitim kapsamında “dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin uygulandığı eğitimde ilk öğrencilerden biri” olduğu ortaya çıktı.
