onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fırıncılar Federasyonu Başkanından "Ekmeğe Zam Gelmeyecek" İddialarına Açıklama Geldi

Fırıncılar Federasyonu Başkanından "Ekmeğe Zam Gelmeyecek" İddialarına Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 19:08

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ocak ayında ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı. Balcı, şubat ayında bir fiyat düzenlemesi gerekirse bunun Bakanlıkla görüşülerek belirleneceğini ifade ederken, “8’inci aydan sonra zam olacak” ya da “2026 sonuna kadar fiyat artışı olmayacak” şeklinde bir beyanlarının bulunmadığını vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Fiyatlar enflasyonun altında"

"Fiyatlar enflasyonun altında"

Balcı, kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmalara açıklık getirmek istediklerini belirterek, halka hijyenik ve kaliteli ekmeği en uygun fiyata sunmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Ağustos 2025’teki fiyat değişikliğinde, artan un ve maya maliyetlerine rağmen ekmek fiyatının korunabildiğini hatırlatan Balcı, olası yeni düzenlemelerin Bakanlıkla görüşülerek duyurulacağını ifade etti.

Balcı ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 2023’te yüzde 17,5, 2024’te yüzde 25 oranında fiyat değişikliği yapıldığını; son iki yılın ortalamasının yüzde 37,5, son üç yılın ise yüzde 30 seviyesinde kaldığını ve fiyatların enflasyonun altında seyrettiğini vurguladı.

Açıklamaların yanlış yorumlandığını açıkladı.

Açıklamaların yanlış yorumlandığını açıkladı.

Balcı, bazı gazetelerin açıklamalarını yanlış yorumlayarak “8’inci aya kadar zam yok” şeklinde manşetler attığını, bu nedenle kısa sürede düzeltme istediklerini söyledi. Sözlerinde, “2026’nın sonuna kadar zam olmayacağı” ya da “8’inci aydan sonra kesin artış yapılacağı” yönünde bir ifade bulunmadığını vurgulayan Balcı, tam tersine sürecin ilgili bakanlıkla yapılacak görüşmeler sonucunda netleşeceğini belirtti.

Fırıncı esnafının maliyetleri karşılayabildiği sürece fiyatları koruyacağını dile getiren Balcı, ocak ayı sonuna kadar bir artış öngörülmediğini, şartların elvermesi halinde şubat ayına da aynı şekilde girilebileceğini söyledi. Olası bir fiyat değişikliğinde ise Ticaret Bakanlığı ile görüşülerek her zaman olduğu gibi en makul rakamın kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın