Fırıncılar Federasyonu Başkanından "Ekmeğe Zam Gelmeyecek" İddialarına Açıklama Geldi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ocak ayında ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı. Balcı, şubat ayında bir fiyat düzenlemesi gerekirse bunun Bakanlıkla görüşülerek belirleneceğini ifade ederken, “8’inci aydan sonra zam olacak” ya da “2026 sonuna kadar fiyat artışı olmayacak” şeklinde bir beyanlarının bulunmadığını vurguladı.
"Fiyatlar enflasyonun altında"
Açıklamaların yanlış yorumlandığını açıkladı.
