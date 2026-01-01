Fırıncılar Federasyonu Başkanından "Ekmeğe Zam Gelmeyecek" İddialarına Açıklama Geldi

Balcı, kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmalara açıklık getirmek istediklerini belirterek, halka hijyenik ve kaliteli ekmeği en uygun fiyata sunmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Ağustos 2025’teki fiyat değişikliğinde, artan un ve maya maliyetlerine rağmen ekmek fiyatının korunabildiğini hatırlatan Balcı, olası yeni düzenlemelerin Bakanlıkla görüşülerek duyurulacağını ifade etti.

Balcı ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 2023’te yüzde 17,5, 2024’te yüzde 25 oranında fiyat değişikliği yapıldığını; son iki yılın ortalamasının yüzde 37,5, son üç yılın ise yüzde 30 seviyesinde kaldığını ve fiyatların enflasyonun altında seyrettiğini vurguladı.