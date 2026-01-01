onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Arka Görüş Kamerası Yüzünden 173 Bin Araç Geri Çağırılıyor

Arka Görüş Kamerası Yüzünden 173 Bin Araç Geri Çağırılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 17:53

Spor otomobil markası Porsche, geri viteste arka görüş kamerasında tespit edilen bir arıza nedeniyle ABD’de 173 bin 538 aracı geri çağırma kararı aldı. Bu adım, Porsche Cars North America’nın son yıllarda tek seferde gerçekleştirdiği en kapsamlı geri çağırma olarak kayda geçti. Şirket, en son 2022 yılında far ayar vidası kapaklarındaki eksiklik nedeniyle 222 bin 858 aracı kapsayan bir geri çağırma yapmıştı.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Standartları karşılamadığı tespit edilmişti.

Standartları karşılamadığı tespit edilmişti.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçen çarşamba yaptığı açıklamada bazı Porsche modellerinde geri vitese takıldığında arka görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımayabileceğini bildirmişti. Kurum, söz konusu araçların arka görüşe ilişkin Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı şartlarını karşılamadığını ifade etmişti.

Hangi araçlar etkilendi?

Hangi araçlar etkilendi?

Geri çağırma kapsamında 2019–2025 model Cayenne ve Cayenne E-Hybrid, 2020–2025 model 911 ile Taycan, ayrıca 2024–2025 Panamera ve 2025 Panamera E-Hybrid araçlar yer alıyor. Yapılan açıklamada, bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz şekilde güncelleyeceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın