Arka Görüş Kamerası Yüzünden 173 Bin Araç Geri Çağırılıyor

Spor otomobil markası Porsche, geri viteste arka görüş kamerasında tespit edilen bir arıza nedeniyle ABD’de 173 bin 538 aracı geri çağırma kararı aldı. Bu adım, Porsche Cars North America’nın son yıllarda tek seferde gerçekleştirdiği en kapsamlı geri çağırma olarak kayda geçti. Şirket, en son 2022 yılında far ayar vidası kapaklarındaki eksiklik nedeniyle 222 bin 858 aracı kapsayan bir geri çağırma yapmıştı.

Kaynak - Gazete Oksijen