onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Piyangoda Büyük İkramiyeyi Kazanan Numaralar Belli Oldu

Milli Piyangoda Büyük İkramiyeyi Kazanan Numaralar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 23:24

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30’da başladı ve 23.30’a kadar sürdü. Büyük ikramiye çekilişi, Milli Piyango TV’nin YouTube kanalı ile Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Merakla beklenen kazanan numaralar da belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte kazanan numaralar...

İşte kazanan numaralar...

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları belli oldu. 800 milyon liralık büyük ikramiye 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralara isabet etti. Amorti kazanan numaralar ise 2 ve 8  oldu.

3 çeyrek bilete çıktı...

3 çeyrek bilete çıktı...

Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete, İstanbul Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan çeyrek biletlere isabet etti.

800 milyonluk ikramiye üçe bölünecek.

İlk olarak çekilen 2930536 bir bilete isabet etmediği için yeniden çekiliş yapıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın