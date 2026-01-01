Bitcoin, 2022 Yılının Ardından İlk Kez Yılı Kayıpla Tamamladı

Piyasa analisti Linh Tran, Bitcoin’in bu yıl küresel finans sistemi içinde giderek daha belirgin biçimde riskli varlık gibi davrandığını dile getirdi. Tran, kripto paranın yıl boyunca birçok dönemde ABD borsalarıyla güçlü bir paralellik sergilediğine dikkat çekti.

Yılın ilk aylarında, seçim kampanyası sürecinde kripto paralara olumlu mesajlar veren Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesiyle piyasalarda yükseliş yaşandı. Ancak nisan ayında Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları kripto piyasasında sert düşüşlere neden oldu. Sonrasında gelen hızlı toparlanma, ekim ayı başında Bitcoin’i 126 bin dolarla tarihi zirvesine taşıdı. 10 Ekim’de Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerinin duyurulması ise yeniden kayıpları beraberinde getirdi.