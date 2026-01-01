Bitcoin, 2022 Yılının Ardından İlk Kez Yılı Kayıpla Tamamladı
Küresel piyasalardaki makroekonomik baskılar ve zayıflayan fiyat hareketleri, Bitcoin’i 2022’den sonra ilk kez yılı düşüşle kapatmaya itti. Yıl içinde 126 bin dolar seviyesini görerek tarihi zirvesini yenileyen en büyük kripto para, ekim ayından itibaren ivme kaybetti. Geçtiğimiz ay ise 2021 ortasından bu yana en sert aylık gerilemesini yaşadı.
Investing verilerine göre Bitcoin, 1 Ocak 2025’te yaklaşık 94.500 dolardan işlem görürken, 31 Aralık 2025’i 87.600 dolar seviyesinde tamamladı. Böylece Bitcoin, 2025 yılı genelinde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.
Halen riskli varlık özellikleri gösteriyor.
Yapay zeka bağlantılı hisselerin durumu kripto borsasını yakından ilgilendiriyor.
