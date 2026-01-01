onedio
Bitcoin, 2022 Yılının Ardından İlk Kez Yılı Kayıpla Tamamladı

Bitcoin, 2022 Yılının Ardından İlk Kez Yılı Kayıpla Tamamladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 18:30

Küresel piyasalardaki makroekonomik baskılar ve zayıflayan fiyat hareketleri, Bitcoin’i 2022’den sonra ilk kez yılı düşüşle kapatmaya itti. Yıl içinde 126 bin dolar seviyesini görerek tarihi zirvesini yenileyen en büyük kripto para, ekim ayından itibaren ivme kaybetti. Geçtiğimiz ay ise 2021 ortasından bu yana en sert aylık gerilemesini yaşadı.

Investing verilerine göre Bitcoin, 1 Ocak 2025’te yaklaşık 94.500 dolardan işlem görürken, 31 Aralık 2025’i 87.600 dolar seviyesinde tamamladı. Böylece Bitcoin, 2025 yılı genelinde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

Halen riskli varlık özellikleri gösteriyor.

Halen riskli varlık özellikleri gösteriyor.

Piyasa analisti Linh Tran, Bitcoin’in bu yıl küresel finans sistemi içinde giderek daha belirgin biçimde riskli varlık gibi davrandığını dile getirdi. Tran, kripto paranın yıl boyunca birçok dönemde ABD borsalarıyla güçlü bir paralellik sergilediğine dikkat çekti.

Yılın ilk aylarında, seçim kampanyası sürecinde kripto paralara olumlu mesajlar veren Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesiyle piyasalarda yükseliş yaşandı. Ancak nisan ayında Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları kripto piyasasında sert düşüşlere neden oldu. Sonrasında gelen hızlı toparlanma, ekim ayı başında Bitcoin’i 126 bin dolarla tarihi zirvesine taşıdı. 10 Ekim’de Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerinin duyurulması ise yeniden kayıpları beraberinde getirdi.

Yapay zeka bağlantılı hisselerin durumu kripto borsasını yakından ilgilendiriyor.

Yapay zeka bağlantılı hisselerin durumu kripto borsasını yakından ilgilendiriyor.

Analistler, bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara ilgisinin artmasıyla birlikte 2025’te Bitcoin fiyat hareketlerinin, hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını yakından izlediğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre kripto paralar, önümüzdeki dönemde para politikalarındaki değişimler ve yapay zekâ odaklı hisselerin yüksek değerlemelerine dair kaygılar gibi, hisse senetleri ve diğer riskli varlıkları etkileyen unsurlarla daha güçlü bir bağ kurabilir.

Yorum Yazın