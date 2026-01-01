onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bankalar Bunu Gizliyor! Kart Aidat Ücretlerini Hızlıca Geri Almanın Yolu Açıklandı

Bankalar Bunu Gizliyor! Kart Aidat Ücretlerini Hızlıca Geri Almanın Yolu Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 18:02

Ocak ayı kredi kartı ekstreleri birçok kullanıcı için sürpriz kalemler barındırabiliyor. Yıllık kart aidatı adı altında yansıtılan ücretler, çoğu zaman gözden kaçıyor. Uzmanlar, kart aidatının yasal zorunluluk taşımadığını özellikle vurguluyor. Ekstre dikkatle incelendiğinde iade süreci başlatılabiliyor. Hatta geçmiş dönemlerde ödenen tutarlar dahi geri alınabiliyor. İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak ayı ekstrelerinde kart aidatı sessizce yer alabiliyor.

Ocak ayı ekstrelerinde kart aidatı sessizce yer alabiliyor.

Yılın ilk aylarında kesilen kredi kartı ekstrelerinde yıllık kart aidatı kalemi sıkça görülüyor. Kart kullanıcılarının önemli kısmı, ekstre tutarına odaklandığı için kalem detaylarını incelemeden ödeme gerçekleştiriyor. Böylece aidat fark edilmeden tahsil edilmiş oluyor.

Uzmanlara göre kart aidatı yasal açıdan zorunlu ödeme niteliği taşımıyor. Bankalar, kart sözleşmelerine dayanarak ücret yansıtsa da tüketicinin itiraz hakkı bulunuyor. Ekstre kontrolü yapıldığında aidat kalemi görüldüğü anda bankayla iletişime geçilmesi yeterli oluyor.

Bankayla iletişime geçildiğinde iade süreci başlayabiliyor.

Bankayla iletişime geçildiğinde iade süreci başlayabiliyor.

Kart aidatı fark edildiğinde ilk adım müşteri hizmetleriyle görüşme sağlamak oluyor. İade veya iptal talebi iletildiğinde birçok banka, müşterisini kaybetmemek adına ücret iadesi yoluna gidebiliyor. Bazı durumlarda kart aidatsız statüye dönüştürülüyor.

Sadece güncel ekstre değil, önceki yıllarda ödenmiş aidatlar için de talep oluşturulabiliyor. Geriye dönük inceleme yapıldığında, daha önce tahsil edilmiş tutarlar için iade sağlanabildiği örnekler mevcut. Süreç tamamen bankayla yapılan görüşmenin sonucuna bağlı ilerliyor.

Bankadan sonuç alınamazsa resmi başvuru yolu açık.

Bankadan sonuç alınamazsa resmi başvuru yolu açık.

Müşteri hizmetleri üzerinden çözüm sağlanamadığında tüketicinin başvurabileceği resmi yollar bulunuyor. İl veya ilçe tüketici hakem heyetleri, kart aidatı itirazlarını değerlendiren yetkili merciler arasında yer alıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Tüketiciler Derneği yetkilileri, özellikle yıl sonu ve yıl başı ekstrelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kart ücreti yansıtılması halinde hak arama sürecinin mutlaka işletilmesi gerektiği belirtiliyor. Hakem heyeti kararları doğrultusunda bankalar iade gerçekleştirmekle yükümlü olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın