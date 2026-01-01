Bankalar Bunu Gizliyor! Kart Aidat Ücretlerini Hızlıca Geri Almanın Yolu Açıklandı
Ocak ayı kredi kartı ekstreleri birçok kullanıcı için sürpriz kalemler barındırabiliyor. Yıllık kart aidatı adı altında yansıtılan ücretler, çoğu zaman gözden kaçıyor. Uzmanlar, kart aidatının yasal zorunluluk taşımadığını özellikle vurguluyor. Ekstre dikkatle incelendiğinde iade süreci başlatılabiliyor. Hatta geçmiş dönemlerde ödenen tutarlar dahi geri alınabiliyor. İşte detaylar...
Ocak ayı ekstrelerinde kart aidatı sessizce yer alabiliyor.
Bankayla iletişime geçildiğinde iade süreci başlayabiliyor.
Bankadan sonuç alınamazsa resmi başvuru yolu açık.
