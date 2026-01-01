Bankalar Bunu Gizliyor! Kart Aidat Ücretlerini Hızlıca Geri Almanın Yolu Açıklandı

Kart aidatı fark edildiğinde ilk adım müşteri hizmetleriyle görüşme sağlamak oluyor. İade veya iptal talebi iletildiğinde birçok banka, müşterisini kaybetmemek adına ücret iadesi yoluna gidebiliyor. Bazı durumlarda kart aidatsız statüye dönüştürülüyor.

Sadece güncel ekstre değil, önceki yıllarda ödenmiş aidatlar için de talep oluşturulabiliyor. Geriye dönük inceleme yapıldığında, daha önce tahsil edilmiş tutarlar için iade sağlanabildiği örnekler mevcut. Süreç tamamen bankayla yapılan görüşmenin sonucuna bağlı ilerliyor.