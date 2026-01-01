İslam Memiş 2026'da Yatırım Yapanı Zengin Edecek Değerli Metali Açıkladı

İslam Memiş, altın ve gümüşün 2026'da seyrine dair tahminlerde bulundu. Altın ve gümüş için rakam veren Memiş, şunları dedi:

'2026 yılının ilk yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında gram altında ilk hedefimiz 8 bin TL olacak. Gram gümüş tarafında 120 TL hedef konumunda. Yılın ikinci yarısında değerli metallerde rüzgar tersine dönebilir. O yüzden bugüne kadar altın, gümüş biriktirmiş olan ve nakit ihtiyacı olanın bu yılın ilk yarısını değerlendirmesi gerekiyor.

Ocak ayında kâr satışları altın alacaklara fırsat verecek. Fırsatları değerlendirmek lazım.

Altın 6 bin TL seviyesinin altına sarkınca almak lazım. Bugünlerde almak lazım. Altın tarafında 2026 yılında da düşüş yönlü karşılar satışlarının veya teknik düzeltmelerin devamını bekliyoruz. Orta vadede altın, gümüş tarafındaki bu yükselişin devamını bekliyoruz.

2026 yılının ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı düşüş olarak bakmak lazım. 2026 yılında altın ve gümüş tarafında çok bel bağlamamak lazım. Biraz daha dinlenen, düşüş ve yatay süreci göreceğiz.'