İslam Memiş 2026'da Yatırım Yapanı Zengin Edecek Değerli Metali Açıkladı

İslam Memiş 2026'da Yatırım Yapanı Zengin Edecek Değerli Metali Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2026 - 17:01

2025'in yıldızı altın ve gümüş oldu. Altın ve gümüşe yatırım yapan, 2025 yılında önemli kazanç elde etti. 2026'nın kazandıran yatırım aracı ne olacak? Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın, gümüş ve değerli metallerin fiyatını araştırırken Finans Analisti İslam Memiş'ten kritik açıklama geldi. TVNet'e konuşan Memiş, altın ve gümüşün 2026'daki seyrini açıkladı.

Kaynak

2026'da neye yatırım yapmalı?

2026'da neye yatırım yapmalı?

Altın ve gümüşe yatırım yapan 2025 yılında önemli kazanç elde etti. Yıl boyu yeni rekorlar kıran altın ve gümüşün 2026'da kaderi merak ediliyor. Yeni yılda yeni yatırım yolları arayan vatandaşlar değerli metallerin fiyatlarını araştırıyor. '2026'da neye yatırım yapılmalı?' sorusunun yanıtı Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi.

Altın ve gümüş 2025'te ne kadar kazandırdı?

Altın ve gümüş 2025'te ne kadar kazandırdı?

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüşün 2025'te ne kadar kazandırdığın şu sözlerle açıkladı:

'2025 yılı genelde altın gümüş platin, bakır gibi değerli metallar tarafında iyi geçti. Gram altın tarafında yüzde 110; gram gümüş tarafında yüzde 200 değer artışı oldu. Gümüş yılı birincilikle bitirdi, altını tahtından etti. 

Gümüş orta ve uzun vadede altına göre daha umut yeşertiyor.'

İslam Memiş, altın ve gümüşün 2026'da ne kadar olacağını açıkladı.

İslam Memiş, altın ve gümüşün 2026'da ne kadar olacağını açıkladı.

İslam Memiş, altın ve gümüşün 2026'da seyrine dair tahminlerde bulundu. Altın ve gümüş için rakam veren Memiş, şunları dedi:

'2026 yılının ilk yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında gram altında ilk hedefimiz 8 bin TL olacak. Gram gümüş tarafında 120 TL hedef konumunda. Yılın ikinci yarısında değerli metallerde rüzgar tersine dönebilir. O yüzden bugüne kadar altın, gümüş biriktirmiş olan ve nakit ihtiyacı olanın bu yılın ilk yarısını değerlendirmesi gerekiyor.

Ocak ayında kâr satışları altın alacaklara fırsat verecek. Fırsatları değerlendirmek lazım. 

Altın 6 bin TL seviyesinin altına sarkınca almak lazım. Bugünlerde almak lazım. Altın tarafında 2026 yılında da düşüş yönlü karşılar satışlarının veya teknik düzeltmelerin devamını bekliyoruz. Orta vadede altın, gümüş tarafındaki bu yükselişin devamını bekliyoruz.

2026 yılının ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı düşüş olarak bakmak lazım. 2026 yılında altın ve gümüş tarafında çok bel bağlamamak lazım. Biraz daha dinlenen, düşüş ve yatay süreci göreceğiz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
