Çalışanlar Merak Ediyordu: 2026 Günlük Yemek Ücreti Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
01.01.2026 - 12:32

Çalışanları yakından ilgilendiren günlük yemek bedelinin 2026'daki oranı belli oldu. Günlük bedelin belli olmasıyla 1 aylık yemek ücretleri de hesaplanmaya başlandı. Bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı. Buna göre çalışanlar, aylık yemek ücretlerini yüzde 25 artış ile alacak.

Peki 2026 günlük yemek ücreti ne kadar? Yemek kartlarına 2026 yılında ne kadar yatacak?

Çalışanların günlük yemek ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren günlük yemek ücretinin 2026'da ne kadar olacağı belirlendi. Buna göre iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda fiilen çalışılan her gün için KDV dahil verilecek günlük yemek bedeline yüzde 25 zam yapıldı. 

İşverenler, çalışanlara verdiği günlük yemek kartında belirli bir tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. 

Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.

2026 Günlük Yemek Ücreti Ne Kadar?

Öğle yemeği için verilen ücret 2026 için 300 TL oldu. 2025'te günlük yemek ücreti 240 TL'ydi.

2025 yılında 240 TL olan yemek bedeli vergi istisnası bir çalışan için 300 TL'den 22 iş günü kapsamında 6 bin 600 TL oluyor.

Yemek Kartları Marketlerde Geçiyor mu 2026?

2026 yılından itibaren yemek kartlarının marketlerde kullanımının sınırlandırılacağına dair bir söylenti vardı. Ancak bu konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yemek kartlarının marketlerde geçerli olup olmadığı, işverene göre değişiklik gösterebilir.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
