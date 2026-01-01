Çalışanlar Merak Ediyordu: 2026 Günlük Yemek Ücreti Belli Oldu

Çalışanları yakından ilgilendiren günlük yemek bedelinin 2026'daki oranı belli oldu. Günlük bedelin belli olmasıyla 1 aylık yemek ücretleri de hesaplanmaya başlandı. Bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı. Buna göre çalışanlar, aylık yemek ücretlerini yüzde 25 artış ile alacak.

Peki 2026 günlük yemek ücreti ne kadar? Yemek kartlarına 2026 yılında ne kadar yatacak?