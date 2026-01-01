İstanbul’un Meşhur Kurtuluş Semtinde Yılbaşı Geleneği Bu Yıl da Devam Etti

Evlerinin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, sokaklara nar ve bardak atarak yeni yılın bereket getirmesi temennisinde bulundu, ellerine aldıkları tencere ve tavalar ile ritim tuttu.

Mahalle sakini Dilaver Can Bülüm, “Kurtuluş’un esnafıyız. Bu her sene gerçekleşiyor. Tabak, çanak, meşale, havai fişekler semtimizde olan şeyler. İnsanlarımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.” diye konuştu.

Kurtuluş’ta yaşayan Mehmet Can, “Kurtuluş’un gelenekselleşmiş hâli. Artık bir kültür hâline geldi. 2026’dan tek dileğimiz sağlık, mutluluk ve huzur. Biz de burada katıldık, meşaleler yaktık. Burada tabaklar, her şey havada uçuştu.” dedi.

Kurtuluş’ta esnaf olan Esat Saadet Derin ise, “Kurtuluş’taki her seneki muhabbetimiz; tabak, çanak, her şey atılıyor. Biz de meşale yaktık, eğlendik. 2026’dan sadece sağlık ve huzur getirmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.” dedi.