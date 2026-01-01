onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’un Meşhur Kurtuluş Semtinde Yılbaşı Geleneği Bu Yıl da Devam Etti

İstanbul’un Meşhur Kurtuluş Semtinde Yılbaşı Geleneği Bu Yıl da Devam Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2026 - 11:24

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Kurtuluş semtinde yaşayanlar, yeni yılı sokağa bardak ve nar atarak karşıladı. Balkonlara çıkan vatandaşlar tencere ve tava çalarak coşku yaşadı. Kurtuluş’ta yaşayanlar, sokağa attıkları bardak ve nar ile yeni yılın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un tarihi semtlerinden Kurtuluş’ta yeni yıl gelenekleri unutulmadı.

İstanbul’un tarihi semtlerinden Kurtuluş’ta yeni yıl gelenekleri unutulmadı.

Evlerinin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, sokaklara nar ve bardak atarak yeni yılın bereket getirmesi temennisinde bulundu, ellerine aldıkları tencere ve tavalar ile ritim tuttu.

Mahalle sakini Dilaver Can Bülüm, “Kurtuluş’un esnafıyız. Bu her sene gerçekleşiyor. Tabak, çanak, meşale, havai fişekler semtimizde olan şeyler. İnsanlarımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.” diye konuştu.

Kurtuluş’ta yaşayan Mehmet Can, “Kurtuluş’un gelenekselleşmiş hâli. Artık bir kültür hâline geldi. 2026’dan tek dileğimiz sağlık, mutluluk ve huzur. Biz de burada katıldık, meşaleler yaktık. Burada tabaklar, her şey havada uçuştu.” dedi.

Kurtuluş’ta esnaf olan Esat Saadet Derin ise, “Kurtuluş’taki her seneki muhabbetimiz; tabak, çanak, her şey atılıyor. Biz de meşale yaktık, eğlendik. 2026’dan sadece sağlık ve huzur getirmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.” dedi.

Kurtuluş’ta yaşananlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kunti

Kurtuluş'ta oturmayı çok istemiştim ama abuk sabuk evler için istenilen kiralar bu isteğimi kırdı.