2026'nın Resmi Tatil Günleri Gündem Oldu: 14 Gün İzin Alınarak 43 Gün İzin Yapılabilecek
2026 resmi tatil günleri şimdiden merak konusu oldu. Çalışanlar 2026'da ne kadar, kaç gün izin yapacağının hesabını yapmaya başladı. 'Şimdiden' diyoruz; 2026 çok uzakmış gibi geliyor ama hepi topu 5 ay kaldı... X'te 2026 tatil günlerine dair yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. Paylaşıma göre 14 gün izin alarak 43 gün tatil yapmak mümkün. O paylaşıma ise kullanıcılardan yorum gecikmedi.
2026 resmi tatil günleri belli oldu.
14 gün izin alınarak 43 gün izin yapılabilecek.
