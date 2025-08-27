onedio
2026'nın Resmi Tatil Günleri Gündem Oldu: 14 Gün İzin Alınarak 43 Gün İzin Yapılabilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 09:56

2026 resmi tatil günleri şimdiden merak konusu oldu. Çalışanlar 2026'da ne kadar, kaç gün izin yapacağının hesabını yapmaya başladı. 'Şimdiden' diyoruz; 2026 çok uzakmış gibi geliyor ama hepi topu 5 ay kaldı... X'te 2026 tatil günlerine dair yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. Paylaşıma göre 14 gün izin alarak 43 gün tatil yapmak mümkün. O paylaşıma ise kullanıcılardan yorum gecikmedi.

2026 resmi tatil günleri belli oldu.

Yeni yıla 5 ay kaldı. Vatandaşlar şimdiden 2026 planlarını yapmaya başladı. Bu planlar tabii ilk önce resmi tatilleri öğrenmekten geçiyor. '2026'da kaç gün izin yapılacak, resmi tatiller hafta sonuyla birleştirilecek mi?' gibi sorular şimdiden gündemdeki yerini almaya başladı. 2026 Resmi Tatil Günleri de belli oldu.

2026 Resmi Tatil Günleri

  • 1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

  • 23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  • 1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

  • 19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI

  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

  • 30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

  • 28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

  • 29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

  • 31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi

14 gün izin alınarak 43 gün izin yapılabilecek.

X'te 2026 tatil günlerine dair paylaşılan bir tablo gündem oldu. Paylaşıma göre 14 gün izin alarak 43 gün tatil yapmak mümkün. Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar 2026'ın tatil günlerine yorumlarını geciktirmedi.

Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

