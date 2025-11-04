onedio
"Yerli ve Milli": Halloween'de Çay Bardağı Kostümü Giyen Kadın Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 14:08

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de Halloween kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kimi cadılar, zombiler ya da film karakterleriyle klasik korku temasını yaşatırken, kimi de yaratıcılığını konuşturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan kostümlerden biri ise tam anlamıyla “yerli ve milli” bir fikirden doğdu. Bir kullanıcı çay bardağı kostümüyle Cadılar Bayramı konseptine farklı bir bakış getirdi.

Halloween hem dünya genelinde hem de ülkemizde farklı görüntülere sahne oldu.

Bir kısım gerçek anlamda 'korkutucu' kostümler tercih ederken bir kısım da tam anlamıyla kültürümüzü yansıttı. Kültürümüzü yansıtan kıyafetler arasında çay bardağı kostümü yapan bir kullanıcı vardı.

Kullanıcı sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

Yorumlar gecikmedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
