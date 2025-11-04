"Yerli ve Milli": Halloween'de Çay Bardağı Kostümü Giyen Kadın Goygoy Malzemesi Oldu

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de Halloween kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kimi cadılar, zombiler ya da film karakterleriyle klasik korku temasını yaşatırken, kimi de yaratıcılığını konuşturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan kostümlerden biri ise tam anlamıyla “yerli ve milli” bir fikirden doğdu. Bir kullanıcı çay bardağı kostümüyle Cadılar Bayramı konseptine farklı bir bakış getirdi.