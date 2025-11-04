Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Bu Buzdolabı Hatası Sütünüzü Saatler İçinde Bozuyor!

Çünkü dolabın kapağı, sıcak hava değişimlerinden en çok etkilenen bölge. Kapak her açıldığında içeri sıcak hava giriyor ve bu da özellikle süt gibi hassas gıdalarda sıcaklık dalgalanmasına yol açıyor.

Sıcaklık değişimleri, bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olarak sütün tadını ve kokusunu bozabiliyor. Bu yüzden süt, 2 ila 4 derece arasındaki sabit soğuk bölgede saklanmalı.

Bu kural sadece inek sütü için değil, bitkisel sütler için de geçerli. Kullanımdan sonra kapağını sıkıca kapatıp hemen dolabın içine koymak, hem tazeliği hem de güvenliği korumanın en etkili yolu.