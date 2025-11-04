onedio
Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Bu Buzdolabı Hatası Sütünüzü Saatler İçinde Bozuyor!

Metehan Bozkurt
04.11.2025 - 12:33

Sütü buzdolabında saklamak basit bir iş gibi görünse de, meğer çoğumuz yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız bu küçük yanlış, sütün çok daha hızlı ekşimesine neden oluyor. Uzmanlara göre, dolapta sütü koyduğumuz yer bile tazeliğini doğrudan etkiliyor ve çoğu kişi bu detayı tamamen gözden kaçırıyor.

Sütü buzdolabında saklamak basit bir iş gibi görünse de, çoğumuzun farkında olmadan yaptığı bir hata sütün çok daha hızlı bozulmasına neden oluyor.

Eğer sütü dolabın kapağındaki raflara koyuyorsanız, kötü haber! Bu alışkanlık aslında sütün ömrünü kısaltıyor. TikTok’ta paylaşılan bir videoda kullanıcılar, sütün dolap kapağında tutulmasının “her açılışta soğuk havadan uzaklaştığı” için tazeliğini etkilediğini söylüyor.

Uzmanlara göre sütün en doğru yeri, dolabın arka kısmı.

Çünkü dolabın kapağı, sıcak hava değişimlerinden en çok etkilenen bölge. Kapak her açıldığında içeri sıcak hava giriyor ve bu da özellikle süt gibi hassas gıdalarda sıcaklık dalgalanmasına yol açıyor.

Sıcaklık değişimleri, bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olarak sütün tadını ve kokusunu bozabiliyor. Bu yüzden süt, 2 ila 4 derece arasındaki sabit soğuk bölgede saklanmalı.

Bu kural sadece inek sütü için değil, bitkisel sütler için de geçerli. Kullanımdan sonra kapağını sıkıca kapatıp hemen dolabın içine koymak, hem tazeliği hem de güvenliği korumanın en etkili yolu.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
