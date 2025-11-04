onedio
Sadece Mutfakta Kullanıldığını Sanıyorduk! Pencere Önüne Koyulan Alüminyum Toplar Bakın Ne İşe Yarıyor

Metehan Bozkurt
04.11.2025 - 08:54

Mutfakta yemek pişirirken sıkça kullandığımız alüminyum folyo, meğer evde bambaşka bir işe daha yarıyormuş. Uzmanlara göre pencere önüne koyulan birkaç küçük alüminyum top, hem kuşları ve sinekleri uzak tutuyor hem de evin ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Üstelik tamamen doğal, zararsız ve neredeyse hiçbir maliyeti yok.

Kaynak: Sözcü

Görünüşte sıradan bir mutfak malzemesi olan alüminyum folyo, meğer evde sandığımızdan çok daha fazlasını yapabiliyormuş.

Uzmanlara göre pencere önüne koyulan birkaç küçük alüminyum top, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de evde konforu artırıyor. Üstelik maliyetsiz, doğal ve oldukça pratik bir yöntem.

Güneş Işığını Yansıtarak Sıcaklığı Dengeliyor

Alüminyumun parlak yüzeyi, güneş ışığını doğrudan yansıttığı için odaların yaz aylarında aşırı ısınmasını önlüyor. Kışınsa içerideki ısının dışarı kaçmasını engelleyerek daha uzun süre sıcak kalınmasına yardımcı oluyor. Enerji uzmanı Dr. Helen Morris’e göre, bu basit yöntem cam kenarındaki sıcaklık farklarını azaltarak “evin genel sıcaklık dengesini korumada etkili bir çözüm” sunuyor.

Kuş ve Böcekleri Uzak Tutuyor

Parlak yüzeyler, kuşlar ve sinekler için rahatsız edici bir yansıma oluşturuyor. Bu nedenle pencere önüne yerleştirilen birkaç alüminyum top, kuşların pencereye çarpmasını ve sineklerin içeri girmesini önlüyor. Yaz aylarında kimyasal spreyler yerine bu yöntemi kullananlar, hem çevre dostu hem de güvenli bir alternatiften faydalanıyor.

Evcil Hayvanlar İçin Doğal Bir Caydırıcı

Kediler genellikle alüminyumun parlaklığını ve çıkardığı sesi sevmez. Bu da pencere önüne konan alüminyum topları, kedilerin perdeye tırmanmasını veya cam kenarına çıkmasını engelleyen etkili bir çözüm haline getiriyor. Tamamen zararsız ve pratik bir yöntem.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
eternal-

Kendinizi diskoda zannedip daha mutlu hissetmenize de yardımcı olabilir :D