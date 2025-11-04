Sadece Mutfakta Kullanıldığını Sanıyorduk! Pencere Önüne Koyulan Alüminyum Toplar Bakın Ne İşe Yarıyor
Mutfakta yemek pişirirken sıkça kullandığımız alüminyum folyo, meğer evde bambaşka bir işe daha yarıyormuş. Uzmanlara göre pencere önüne koyulan birkaç küçük alüminyum top, hem kuşları ve sinekleri uzak tutuyor hem de evin ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Üstelik tamamen doğal, zararsız ve neredeyse hiçbir maliyeti yok.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görünüşte sıradan bir mutfak malzemesi olan alüminyum folyo, meğer evde sandığımızdan çok daha fazlasını yapabiliyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneş Işığını Yansıtarak Sıcaklığı Dengeliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kendinizi diskoda zannedip daha mutlu hissetmenize de yardımcı olabilir :D
Kedilere oyuncak olur ancak benim evde.