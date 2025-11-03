Ne Estetik Ne Botoks! 52 Yaşındaki Kadın Genç Görünme Sırrını Açıkladı

Haftada beş gün ağırlık antrenmanı yapan Lew, “Kas kütlesini korumak uzun ömrün en büyük anahtarı,” diye ekliyor.

Beslenmesine de büyük özen gösteren Andi, sabahlarını yürüyüşle başlatıyor, kahve yerine su ve doğal içecekleri tercih ediyor. Kahvaltıda yoğurt, meyve ve kuruyemiş; öğle yemeklerinde ise sebze ve kaliteli protein tüketiyor. Kalori saymaktan hoşlanmayan Lew, “Önemli olan miktar değil, yediğin şeyin kalitesi,” diyor.