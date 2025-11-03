Ne Estetik Ne Botoks! 52 Yaşındaki Kadın Genç Görünme Sırrını Açıkladı
52 yaşındaki Avustralyalı wellness uzmanı Andi Lew, yıllardır genç görünümünü korumayı başarıyor. Üstelik bunu ne estetik operasyonlara ne de botoksa borçlu. Andi’ye göre yaşlanmayı geciktirmenin sırrı aslında çok daha başka...
Avustralyalı güzellik uzmanı Andi Lew, 52 yaşında olmasına oldukça genç görünüyor.
“En iyi yaş alan insanlar, bedenini hareket ettiren ve merak duygusunu koruyanlar” diyen Andi, beyin ve beden aktif tutulmadığında yaşlanma sürecinin hızlandığını söylüyor.
Hazır gıdalardan ve alkolden mümkün olduğunca uzak duran Andi, işlenmiş yiyeceklerin vücudu beslemediğini, yalnızca bağımlılık yarattığını belirtiyor.
