Ne Estetik Ne Botoks! 52 Yaşındaki Kadın Genç Görünme Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 14:47

52 yaşındaki Avustralyalı wellness uzmanı Andi Lew, yıllardır genç görünümünü korumayı başarıyor. Üstelik bunu ne estetik operasyonlara ne de botoksa borçlu. Andi’ye göre yaşlanmayı geciktirmenin sırrı aslında çok daha başka...

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/371...

Avustralyalı güzellik uzmanı Andi Lew, 52 yaşında olmasına oldukça genç görünüyor.

Üstelik bu görünümü ne botoksa ne dolguya ne de pahalı kremlere borçlu. Lew’e göre genç kalmanın sırrı tamamen sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemekten geçiyor.

“En iyi yaş alan insanlar, bedenini hareket ettiren ve merak duygusunu koruyanlar” diyen Andi, beyin ve beden aktif tutulmadığında yaşlanma sürecinin hızlandığını söylüyor.

Haftada beş gün ağırlık antrenmanı yapan Lew, “Kas kütlesini korumak uzun ömrün en büyük anahtarı,” diye ekliyor.

Beslenmesine de büyük özen gösteren Andi, sabahlarını yürüyüşle başlatıyor, kahve yerine su ve doğal içecekleri tercih ediyor. Kahvaltıda yoğurt, meyve ve kuruyemiş; öğle yemeklerinde ise sebze ve kaliteli protein tüketiyor. Kalori saymaktan hoşlanmayan Lew, “Önemli olan miktar değil, yediğin şeyin kalitesi,” diyor.

Hazır gıdalardan ve alkolden mümkün olduğunca uzak duran Andi, işlenmiş yiyeceklerin vücudu beslemediğini, yalnızca bağımlılık yarattığını belirtiyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
