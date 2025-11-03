onedio
Sadece Ehliyet Almak İstemişti: Sağlık Kontrolünden Geçen 18 Yaşındaki Genç 'Yatalak' Olduğunu Öğrendi

Sadece Ehliyet Almak İstemişti: Sağlık Kontrolünden Geçen 18 Yaşındaki Genç 'Yatalak' Olduğunu Öğrendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
03.11.2025 - 12:52

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak için gittiği hastanede hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Sağlık raporu için yapılan sorgulamada, sistemde “serebral palsi” hastası olarak kayıtlı olduğunu öğrenen genç, beş yıldır farkında olmadan “yatalak” göründüğünü fark etti. Hastane kayıtlarında yapılan bu hata, hem ehliyet başvurusunu hem de iş ve askerlik planlarını altüst etti.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı.

Başvuru için sağlık raporu almaya giden genç, sistemde “serebral palsi” hastası olarak kaydedildiğini ve beş yıldır yatalak hasta göründüğünü öğrendi.

Hamza, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incittiğini, kısa bir süre fizik tedavi gördükten sonra tamamen iyileştiğini söyledi.

Hamza, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incittiğini, kısa bir süre fizik tedavi gördükten sonra tamamen iyileştiğini söyledi.

Ancak o dönemde hastanede yapılan bir hata, hayatını adeta altüst etti.

Sistemde “serebral palsi” tanısı bulunduğu için ehliyet raporu alamayan genç, iş başvurularının da sürekli reddedildiğini belirtti:

“Birçok yere başvurdum ama bu tanı yüzünden kimse işe almıyor. Sağlıklıyım, hiçbir problemim yok ama sistemde yatalak görünüyorum.”

Hastane yetkililerinin kaydı düzeltemediğini söyleyen Ayrılmaz, askerlik çağına yaklaşırken aynı hatanın bu kez de askerliğini engellemesinden endişe ediyor.

“Askerliğimi bile yapamayacağım. Bu yanlış tanının kaldırılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.”

Serebral Palsi Nedir?

Serebral Palsi Nedir?

Serebral palsi; gelişim dönemindeki beyin dokusunun zarar görmesi sonucu ortaya çıkan, ilerlemeyen fakat yaşamla birlikte şekil değiştirebilen bir motor fonksiyon bozukluğudur. Kişinin hareket kabiliyetini ve kas kontrolünü etkiler.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
