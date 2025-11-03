Sadece Ehliyet Almak İstemişti: Sağlık Kontrolünden Geçen 18 Yaşındaki Genç 'Yatalak' Olduğunu Öğrendi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak için gittiği hastanede hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Sağlık raporu için yapılan sorgulamada, sistemde “serebral palsi” hastası olarak kayıtlı olduğunu öğrenen genç, beş yıldır farkında olmadan “yatalak” göründüğünü fark etti. Hastane kayıtlarında yapılan bu hata, hem ehliyet başvurusunu hem de iş ve askerlik planlarını altüst etti.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı.
Hamza, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incittiğini, kısa bir süre fizik tedavi gördükten sonra tamamen iyileştiğini söyledi.
