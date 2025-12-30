48 Yaşında Olduğuna Kimse İnanmıyor: Influencer Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı
48 yaşında olmasına rağmen çok daha genç gösteren bir influencer, yıllardır uyguladığı beslenme ve cilt bakımı alışkanlıklarını paylaşarak bu görünümün tesadüf olmadığını ortaya koydu. Sosyal medyada dikkat çeken açıklamaları, “genç kalmanın” pahalı işlemlerden çok günlük rutinlerle ilgili olduğunu gösteriyor.
İşte detaylar...
48 yaşındaki müzisyen ve içerik üreticisi Cat Pierce, sık sık 20’li yaşlarında sanıldığını iddia etti.
Piyasada sayısız “anti-aging” ürünü varken hangisinin gerçekten işe yaradığını ayırt etmek zor.
Pierce, her gün mutlaka kabak çekirdeği tükettiğini vurguluyor.
Bunun yanında her gün ceviz ve kuru erik tükettiğini de ekliyor.
