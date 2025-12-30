48 Yaşında Olduğuna Kimse İnanmıyor: Influencer Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı

Cevizin çevresel stres faktörlerine karşı cildi koruduğu, kolajen üretimini desteklediği ve ince çizgilerin görünümünü azalttığı biliniyor. Kuru erik ise potasyum içeriği sayesinde cildin nem dengesini korumaya yardımcı olurken, A vitaminiyle daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

Pierce günde yaklaşık üç litre su içtiğini, bunun yanında elektrolit tüketerek suyun vücut tarafından daha iyi emilmesini sağladığını söylüyor. Ayrıca neredeyse her yemeğine zeytinyağı eklediğini belirtiyor:

“Kalp için iyi, cildi dolgun tutuyor.”

Kendi cilt bakım markası Owen’ın kurucusu olan Pierce’a göre bu alışkanlıklar vücutta “her şeyin hareket halinde kalmasına” yardımcı oluyor.

Cilt bakımında asit, masaj ve denge

Günlük bakım rutininde asit içerikli bir tonerin tam bir püf nokta olduğunu söyleyen Pierce, pahalı ürünlere alternatif olarak daha ulaşılabilir seçeneklerin de etkili olabileceğini vurguluyor. Yüz masajı için gua sha kullandığını, bunun kasları rahatlattığını ve sert çizgilerin oluşmasını engellediğini belirtiyor.

Düzenli yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen Pierce, kırsalda yürüyüşün hem zihinsel hem fiziksel olarak genç kalmaya katkı sağladığını düşünüyor.

Zihin de cilt kadar önemli

Pierce’a göre genç görünmenin önemli bir kısmı da kişinin kendisiyle kurduğu ilişki. Kendinle sert değil, şefkatli konuşmanın etkisine dikkat çekiyor:

“Bitkilere konuşunca daha iyi büyüdükleri söylenir ya, insan bedeni de aynı şekilde. ‘Yaşlandım, yorgunum’ demek yerine ‘Biraz daha ilgiye, beslenmeye, dinlenmeye ihtiyacım var’ demek gerekiyor.”

Yeni şeyler öğrenmenin, sesli kitap dinlemenin ve hobi edinmenin de insanı daha diri hissettirdiğini ekliyor.