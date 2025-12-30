onedio
48 Yaşında Olduğuna Kimse İnanmıyor: Influencer Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 12:43

48 yaşında olmasına rağmen çok daha genç gösteren bir influencer, yıllardır uyguladığı beslenme ve cilt bakımı alışkanlıklarını paylaşarak bu görünümün tesadüf olmadığını ortaya koydu. Sosyal medyada dikkat çeken açıklamaları, “genç kalmanın” pahalı işlemlerden çok günlük rutinlerle ilgili olduğunu gösteriyor.

48 yaşındaki müzisyen ve içerik üreticisi Cat Pierce, sık sık 20’li yaşlarında sanıldığını iddia etti.

Yıllar içinde edindiği beslenme ve cilt bakımı alışkanlıklarını paylaşarak genç görünümünün ardındaki rutini anlattı.

Piyasada sayısız “anti-aging” ürünü varken hangisinin gerçekten işe yaradığını ayırt etmek zor.

Cat Pierce, 48 yaşında olmasına rağmen çok daha genç görünmesiyle bu tartışmanın tam ortasında yer alıyor. Eski The Pierces grubu üyesi olan Pierce, bugün hem solo kariyerini sürdürüyor hem de sosyal medyada cilt bakımı ve yaşam tarzına dair “istenmeyen ama merak edilen” tavsiyeler paylaşıyor.

Instagram’da 260 bini aşkın takipçisi bulunan Pierce, sağlıklı ve parlak cildin sırrının pahalı işlemlerden çok günlük alışkanlıklarda saklı olduğunu söylüyor.

Pierce, her gün mutlaka kabak çekirdeği tükettiğini vurguluyor.

Kabak çekirdeğinin cilt, saç ve hormon dengesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Pierce, bunun lezzetli bir alışkanlık olmasını da artı bir avantaj olarak görüyor. Tarih boyunca farklı kültürlerde kullanılan kabak çekirdeği, omega yağ asitleri, mineraller ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde cildin daha canlı ve sıkı görünmesine katkı sağlıyor.

Bunun yanında her gün ceviz ve kuru erik tükettiğini de ekliyor.

Cevizin çevresel stres faktörlerine karşı cildi koruduğu, kolajen üretimini desteklediği ve ince çizgilerin görünümünü azalttığı biliniyor. Kuru erik ise potasyum içeriği sayesinde cildin nem dengesini korumaya yardımcı olurken, A vitaminiyle daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

Su, zeytinyağı...

Pierce günde yaklaşık üç litre su içtiğini, bunun yanında elektrolit tüketerek suyun vücut tarafından daha iyi emilmesini sağladığını söylüyor. Ayrıca neredeyse her yemeğine zeytinyağı eklediğini belirtiyor:

“Kalp için iyi, cildi dolgun tutuyor.”

Kendi cilt bakım markası Owen’ın kurucusu olan Pierce’a göre bu alışkanlıklar vücutta “her şeyin hareket halinde kalmasına” yardımcı oluyor.

Cilt bakımında asit, masaj ve denge

Günlük bakım rutininde asit içerikli bir tonerin tam bir püf nokta olduğunu söyleyen Pierce, pahalı ürünlere alternatif olarak daha ulaşılabilir seçeneklerin de etkili olabileceğini vurguluyor. Yüz masajı için gua sha kullandığını, bunun kasları rahatlattığını ve sert çizgilerin oluşmasını engellediğini belirtiyor.

Düzenli yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen Pierce, kırsalda yürüyüşün hem zihinsel hem fiziksel olarak genç kalmaya katkı sağladığını düşünüyor.

Zihin de cilt kadar önemli

Pierce’a göre genç görünmenin önemli bir kısmı da kişinin kendisiyle kurduğu ilişki. Kendinle sert değil, şefkatli konuşmanın etkisine dikkat çekiyor:

“Bitkilere konuşunca daha iyi büyüdükleri söylenir ya, insan bedeni de aynı şekilde. ‘Yaşlandım, yorgunum’ demek yerine ‘Biraz daha ilgiye, beslenmeye, dinlenmeye ihtiyacım var’ demek gerekiyor.”

Yeni şeyler öğrenmenin, sesli kitap dinlemenin ve hobi edinmenin de insanı daha diri hissettirdiğini ekliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
