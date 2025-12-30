onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
OpenAI’dan İş İlanı: Yapay Zeka Risklerini Yönetecek Pozisyon İçin Yıllık 23,8 Milyon TL Maaş

OpenAI’dan İş İlanı: Yapay Zeka Risklerini Yönetecek Pozisyon İçin Yıllık 23,8 Milyon TL Maaş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 11:24

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bu kez yeni bir teknoloji hamlesiyle değil yayınladığı iş ilanıyla gündeme geldi. Şirketin yıllık 555 bin dolar maaşla açtığı pozisyon yapay zekanın geleceğine dair taşıdığı kritik sorumluluklarla da dikkat çekti. CEO Sam Altman’ın bizzat “oldukça stresli” olarak tanımladığı bu görev, yapay zekanın yaratabileceği risklere karşı alınacak önlemlerin merkezinde yer alıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.cnbce.com/teknoloji/sam-a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

OpenAI, bu kez yeni bir ürünle değil, yayınladığı iş ilanıyla gündemde.

OpenAI, bu kez yeni bir ürünle değil, yayınladığı iş ilanıyla gündemde.

Şirket, yıllık 555 bin dolar (yaklaşık 23,8 milyon TL) maaşlı kritik bir pozisyon için aday arayışına girdi. Yüksek ücret kadar, pozisyonun kapsamı ve taşıdığı sorumluluk da dikkat çekiyor.

OpenAI, yapay zekanın hızla gelişen yeteneklerinin yol açabileceği potansiyel riskleri yönetmek üzere “Hazırlık Başkanı” unvanıyla yeni bir görev tanımı oluşturdu. Şirketin CEO’su Sam Altman, söz konusu rolü tanıtırken bunun “son derece stresli” bir görev olduğunu vurguladı. Altman’a göre pozisyon, yalnızca şirket açısından değil, küresel ölçekte önem taşıyor.

Görev Tanımı Neleri Kapsıyor?

Görev Tanımı Neleri Kapsıyor?

Bu göreve getirilecek kişinin, yapay zekanın gelişimiyle birlikte ortaya çıkabilecek yeni ve ciddi riskleri önceden tespit etmesi, bu riskleri ölçmesi, izlemesi ve azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Ruh sağlığı üzerindeki etkiler, siber güvenlik tehditleri, biyolojik riskler ve yapay zekanın kendi kendini geliştirmesi gibi senaryolar, pozisyonun odaklandığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.

Şirket içinde bu sorumluluğu daha önce üstlenen yöneticilerin görev sürelerinin kısa olması, pozisyonun zorluk derecesini ortaya koyan önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

OpenAI, bu kritik rol için yalnızca yüksek bir maaş sunmakla kalmıyor.

OpenAI, bu kritik rol için yalnızca yüksek bir maaş sunmakla kalmıyor.

Açıklamaya göre göreve atanacak kişiye, miktarı belirtilmemekle birlikte şirket hissesi de verilecek. Bu durum, pozisyonun uzun vadeli stratejik önemine işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın