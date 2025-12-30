OpenAI’dan İş İlanı: Yapay Zeka Risklerini Yönetecek Pozisyon İçin Yıllık 23,8 Milyon TL Maaş
ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bu kez yeni bir teknoloji hamlesiyle değil yayınladığı iş ilanıyla gündeme geldi. Şirketin yıllık 555 bin dolar maaşla açtığı pozisyon yapay zekanın geleceğine dair taşıdığı kritik sorumluluklarla da dikkat çekti. CEO Sam Altman’ın bizzat “oldukça stresli” olarak tanımladığı bu görev, yapay zekanın yaratabileceği risklere karşı alınacak önlemlerin merkezinde yer alıyor.
OpenAI, bu kez yeni bir ürünle değil, yayınladığı iş ilanıyla gündemde.
Görev Tanımı Neleri Kapsıyor?
OpenAI, bu kritik rol için yalnızca yüksek bir maaş sunmakla kalmıyor.
