OpenAI’dan İş İlanı: Yapay Zeka Risklerini Yönetecek Pozisyon İçin Yıllık 23,8 Milyon TL Maaş

Şirket, yıllık 555 bin dolar (yaklaşık 23,8 milyon TL) maaşlı kritik bir pozisyon için aday arayışına girdi. Yüksek ücret kadar, pozisyonun kapsamı ve taşıdığı sorumluluk da dikkat çekiyor.

OpenAI, yapay zekanın hızla gelişen yeteneklerinin yol açabileceği potansiyel riskleri yönetmek üzere “Hazırlık Başkanı” unvanıyla yeni bir görev tanımı oluşturdu. Şirketin CEO’su Sam Altman, söz konusu rolü tanıtırken bunun “son derece stresli” bir görev olduğunu vurguladı. Altman’a göre pozisyon, yalnızca şirket açısından değil, küresel ölçekte önem taşıyor.