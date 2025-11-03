"Stranger Things" Yıldızı Millie Bobby Brown'dan Sarsıcı İddia: Set Arkadaşı David Harbour'u 'Taciz'le Suçladı
“Stranger Things” setinde sular durulmuyor. Dizinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown’un, rol arkadaşı David Harbour hakkında “taciz ve zorbalık” iddiasıyla şikayette bulunduğu öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brown’un başvurusu üzerine Netflix bünyesinde aylar süren bir iç soruşturma yürütüldü. Ancak soruşturmanın sonucu ve iddiaların doğruluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
“Stranger Things”in genç yıldızı Millie Bobby Brown, dizideki rol arkadaşı David Harbour’u “taciz ve zorbalıkla” suçladı.
İddiaya göre Harbour hakkında iç soruşturma başlatıldı. Soruşturma süreci aylarca sürdü.
Bu iddialar, Harbour’un özel hayatına dair çalkantılı haberlerin ardından geldi.
