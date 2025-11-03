onedio
"Stranger Things" Yıldızı Millie Bobby Brown'dan Sarsıcı İddia: Set Arkadaşı David Harbour'u 'Taciz'le Suçladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 11:57

“Stranger Things” setinde sular durulmuyor. Dizinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown’un, rol arkadaşı David Harbour hakkında “taciz ve zorbalık” iddiasıyla şikayette bulunduğu öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brown’un başvurusu üzerine Netflix bünyesinde aylar süren bir iç soruşturma yürütüldü. Ancak soruşturmanın sonucu ve iddiaların doğruluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“Stranger Things”in genç yıldızı Millie Bobby Brown, dizideki rol arkadaşı David Harbour’u “taciz ve zorbalıkla” suçladı.

Mail On Sunday’in haberine göre, Brown son sezon çekimleri başlamadan önce Netflix’e resmi şikayette bulundu.

İddiaya göre Harbour hakkında iç soruşturma başlatıldı. Soruşturma süreci aylarca sürdü.

Ancak haberde, herhangi bir “cinsel taciz” iddiasının yer almadığı özellikle vurgulandı. Konuyla ilgili olarak Netflix’ten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu iddialar, Harbour’un özel hayatına dair çalkantılı haberlerin ardından geldi.

Eski partneri Lily Allen’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı “West End Girl” albümü, büyük ölçüde ikilinin ayrılığını konu alıyor.

