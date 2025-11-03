onedio
Ünlü Şef Uyardı: “Fırınınızı Yanlış Sıcaklıkta Kullanıyorsunuz”

03.11.2025 - 10:51

Tarifleri birebir uygulamanıza rağmen yemeğinizin bazen fazla piştiğini, bazen de çiğ kaldığını fark ediyorsanız sorun kullandığınız fırında olabilir. Uzmanlara göre birçok fırın, ayarlanan sıcaklığı doğru yansıtmıyor ve bu da pişirme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Neyse ki, bu durumu tespit etmek ve doğru sıcaklıkta pişirme yapmak sandığınızdan çok daha kolay.

Kaynak

Air fryer’lar ve mikrodalgalar her ne kadar hayatımıza girmiş olsa da, klasik fırının yeri hâlâ ayrı.

Kek pişirmekten et kızartmaya kadar birçok işte elimiz ayağımız. Ama bazen tarifte yazanı birebir uygulasak bile yemeğin ya fazla piştiğini ya da çiğ kaldığını fark etmişizdir. Meğer sorun bizde değil, fırında olabilir.

Amerikalı şef Tue Nguyen’e göre, çoğu fırın gösterdiği sıcaklıkta çalışmıyor.

Yani siz fırını 200 dereceye ayarladığını sanıyorsunuz ama aslında 180 ya da 220 derecede pişiriyor olabilir. Nguyen, “Fırın göstergeleri her zaman doğru değildir. Bazı fırınlar olduğundan daha soğuk, bazıları ise çok daha sıcak çalışır” diyor.

Bu sorunu çözmek ise oldukça basit: Bir fırın termometresi edinmek. Bu küçük alet sayesinde fırınınızı gerçekten kaç dereceye ulaştığını görebilirsiniz. Birkaç kez denedikten sonra fırının gerçek sıcaklığını öğrenip, tariflerde buna göre ayarlama yapabilirsiniz. Örneğin, fırının fazla ısınıyorsa 200 yerine 180 dereceye ayarlamak yeterli olur.

Peki hangi raf ne işe yarıyor?

  • Üst raf, hızlı kızartma ve üzerini kahverengileştirme için ideal.

  • Orta raf, ısıyı en dengeli şekilde dağıttığı için kek ve et pişirmek için en uygun yer.

  • Alt raf ise pizza ve ekmek gibi tabanı çıtır olmasını istediğiniz yiyeceklerde fark yaratıyor.

Tabii bu öneriler fırın türüne göre değişebilir; özellikle gazlı fırınlarda ısı genellikle alt kısımdan gelir.

