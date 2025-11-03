Ünlü Şef Uyardı: “Fırınınızı Yanlış Sıcaklıkta Kullanıyorsunuz”

Yani siz fırını 200 dereceye ayarladığını sanıyorsunuz ama aslında 180 ya da 220 derecede pişiriyor olabilir. Nguyen, “Fırın göstergeleri her zaman doğru değildir. Bazı fırınlar olduğundan daha soğuk, bazıları ise çok daha sıcak çalışır” diyor.

Bu sorunu çözmek ise oldukça basit: Bir fırın termometresi edinmek. Bu küçük alet sayesinde fırınınızı gerçekten kaç dereceye ulaştığını görebilirsiniz. Birkaç kez denedikten sonra fırının gerçek sıcaklığını öğrenip, tariflerde buna göre ayarlama yapabilirsiniz. Örneğin, fırının fazla ısınıyorsa 200 yerine 180 dereceye ayarlamak yeterli olur.