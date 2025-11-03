Ünlü Şef Uyardı: “Fırınınızı Yanlış Sıcaklıkta Kullanıyorsunuz”
Tarifleri birebir uygulamanıza rağmen yemeğinizin bazen fazla piştiğini, bazen de çiğ kaldığını fark ediyorsanız sorun kullandığınız fırında olabilir. Uzmanlara göre birçok fırın, ayarlanan sıcaklığı doğru yansıtmıyor ve bu da pişirme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Neyse ki, bu durumu tespit etmek ve doğru sıcaklıkta pişirme yapmak sandığınızdan çok daha kolay.
Air fryer’lar ve mikrodalgalar her ne kadar hayatımıza girmiş olsa da, klasik fırının yeri hâlâ ayrı.
Amerikalı şef Tue Nguyen’e göre, çoğu fırın gösterdiği sıcaklıkta çalışmıyor.
Peki hangi raf ne işe yarıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın