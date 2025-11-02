onedio
Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinenizi Sadece Bu Zaman Aralıklarında Çalıştırın

Metehan Bozkurt
02.11.2025 - 15:52

Evdeki en basit işlerden biri gibi görünen çamaşır yıkama, aslında enerji tüketimi açısından oldukça önemli bir noktada duruyor. Uzmanlara göre çamaşır makinesini rastgele saatlerde çalıştırmak hem faturayı kabartıyor hem de enerji israfına yol açıyor. Elektrik kullanımının yoğun olmadığı belirli zaman dilimlerinde yapılan yıkamalar ise hem bütçeyi koruyor hem de çevreye daha az yük bindiriyor.

Günün koşuşturması içinde çamaşır yıkamak çoğu zaman mecburiyetten yapılan bir iş.

Ancak uzmanlara göre makineyi hangi saatte çalıştırdığınız, hem enerji tüketiminizi hem de fatura tutarınızı doğrudan etkiliyor. Doğru zamanlama sayesinde yalnızca bütçenizi değil, çevreyi de korumanız mümkün.

Elektrik Tüketiminde “Yoğun Saatler” Farkı

Elektrik kullanımı günün belirli saatlerinde zirveye çıkıyor. “Yoğun saatler” olarak adlandırılan bu zaman dilimlerinde, birçok kişi aynı anda elektrik kullandığı için enerji bedeli artıyor.

Memphis Light, Gas & Water’dan enerji uzmanı Becky Williamson, özellikle yaz aylarında akşamüstü saatlerinin, kışın ise sabah erken saatlerin en yoğun dönemler olduğunu belirtiyor. Bu saatlerde çamaşır makinesini çalıştırmak, gereksiz enerji maliyetine yol açabiliyor.

Uzmanlara göre, çamaşır makinesini akşam, gece veya hafta sonu çalıştırmak çok daha ekonomik bir seçenek.

Çünkü bu zamanlarda enerji talebi düşüyor ve elektrik tarifeleri genellikle daha uygun hale geliyor.

Çoğu kişi çamaşır makinesinin çok enerji harcadığını düşünse de, uzmanlar asıl tüketimin kurutma işlemi sırasında gerçekleştiğini vurguluyor.

Williamson’a göre, “Çamaşır makineleri nispeten az elektrik harcar. Ancak suyu ısıtmak veya kurutucu kullanmak, enerji tüketimini ciddi oranda artırır.”

Bu nedenle kıyafetleri soğuk suda yıkamak ve mümkünse doğal yollarda kurutmak, hem enerji tasarrufu hem de cihaz ömrü açısından avantaj sağlar.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
