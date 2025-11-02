Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinenizi Sadece Bu Zaman Aralıklarında Çalıştırın

Evdeki en basit işlerden biri gibi görünen çamaşır yıkama, aslında enerji tüketimi açısından oldukça önemli bir noktada duruyor. Uzmanlara göre çamaşır makinesini rastgele saatlerde çalıştırmak hem faturayı kabartıyor hem de enerji israfına yol açıyor. Elektrik kullanımının yoğun olmadığı belirli zaman dilimlerinde yapılan yıkamalar ise hem bütçeyi koruyor hem de çevreye daha az yük bindiriyor.

