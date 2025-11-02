Bilgisayar Hatası Sandı, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı: 73 Yaşındaki Adama Talih Kuşu Kondu!

Sağlık sorunları yaşayan eşine daha uygun bir yaşam alanı sağlamanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Rogers, “Hayatımızı kolaylaştıracak bir ev almak, parayla yapılabilecek en güzel şey. En kısa zamanda ev aramaya başlayacağız.” dedi.

6 Eylül tarihli çekilişte beş ana numara ve bonus topu tutturmayı başaran Peter Rogers, aynı zamanda Merthyr Tydfil’in boks tarihini anlattığı bir kitabın da yazarı. Şimdi ise, “hayatının en büyük zaferi” dediği bu talihli anın tadını çıkarıyor.