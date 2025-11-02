onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilgisayar Hatası Sandı, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı: 73 Yaşındaki Adama Talih Kuşu Kondu!

Bilgisayar Hatası Sandı, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı: 73 Yaşındaki Adama Talih Kuşu Kondu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 15:20

Hafta sonu market alışverişi sırasında tamamen şans eseri loto oynayan 73 yaşındaki Peter Rogers, kuponunu kontrol ettirdiğinde ekranda çıkan uyarı yüzünden bilgisayarın hata yaptığını sandı. Ancak kısa süre sonra gerçeği öğrenince hayatı bir anda değişti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafta sonu alışverişi sırasında şans oyununa “deneme amaçlı” bir kupon alan Peter Rogers, önce kazandığına değil, bilgisayarın hata yaptığına inandı.

Hafta sonu alışverişi sırasında şans oyununa “deneme amaçlı” bir kupon alan Peter Rogers, önce kazandığına değil, bilgisayarın hata yaptığına inandı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı: 73 yaşındaki Rogers tam 1 milyon sterlin (yaklaşık 55 milyon TL) kazandığını öğrendi.

Güney Galler’in Merthyr Tydfil kentinde yaşayan üç çocuk babası Rogers, büyük ödülün ardından yıllardır hayalini kurduğu bir isteğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tutkulu bir boks hayranı olan Rogers, parayı kullanarak New York’taki ünlü Madison Square Garden’da büyük bir boks maçını izlemeyi planlıyor.

Rogers, yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

Rogers, yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

“Kasadaki görevli bileti okuttuğunda ekranda ‘Lotto merkeziyle iletişime geçin’ yazısını gördüm. Bilgisayar arızası sandım, hatta emin olmak için başka bir dükkâna gidip tekrar kontrol ettirdim. Gerçek olduğunu anladığımda bile, bu kadar büyük bir ikramiye kazandığıma inanamadım. Hâlâ rüya gibi geliyor.”

Kazandığı paranın en önemli kısmını eşi Rosa ile birlikte daha geniş ve konforlu bir eve taşınmak için kullanmak istiyor.

Kazandığı paranın en önemli kısmını eşi Rosa ile birlikte daha geniş ve konforlu bir eve taşınmak için kullanmak istiyor.

Sağlık sorunları yaşayan eşine daha uygun bir yaşam alanı sağlamanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Rogers, “Hayatımızı kolaylaştıracak bir ev almak, parayla yapılabilecek en güzel şey. En kısa zamanda ev aramaya başlayacağız.” dedi.

6 Eylül tarihli çekilişte beş ana numara ve bonus topu tutturmayı başaran Peter Rogers, aynı zamanda Merthyr Tydfil’in boks tarihini anlattığı bir kitabın da yazarı. Şimdi ise, “hayatının en büyük zaferi” dediği bu talihli anın tadını çıkarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın