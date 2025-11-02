onedio
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "Günde 30 Yumurta Yiyorum, Zeytinyağı İçiyorum" Açıklamaları Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
02.11.2025 - 14:11

Deprem yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekti. Erman Yapan’ın sunduğu “Ülke’de Başka Şeyler” programına katılan Üşümezsoy, günde 30 yumurta yediğini ve zeytinyağını doğrudan içtiğini açıkladı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Prof. Şener Üşümezsoy, son zamanlardaki deprem analizleriyle sık sık gündeme geliyordu.

Öyle ki kendisi, sosyal medyada da bir yüz haline geldi.

Erman Yapan'ın sunduğu 'Ülke'de Başka Şeyler' programının 31 Ekim 2025 tarihli yayınına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1 günde 30 yumurta yediğini dile getirdi. Yanında zeytinyağı bile içiyormuş.

'Şu an dışarıda yemek yemiyorum. Kuzu butuna 2 bin lira verip 1 hafta yiyorum.' diyen Üşümezsoy, sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

İzlemek isteyenler için, videoyu şöyle koyalım:

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

