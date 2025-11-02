Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "Günde 30 Yumurta Yiyorum, Zeytinyağı İçiyorum" Açıklamaları Gündem Oldu
Deprem yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekti. Erman Yapan’ın sunduğu “Ülke’de Başka Şeyler” programına katılan Üşümezsoy, günde 30 yumurta yediğini ve zeytinyağını doğrudan içtiğini açıkladı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Şener Üşümezsoy, son zamanlardaki deprem analizleriyle sık sık gündeme geliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzlemek isteyenler için, videoyu şöyle koyalım:
Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın