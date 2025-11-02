Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "Günde 30 Yumurta Yiyorum, Zeytinyağı İçiyorum" Açıklamaları Gündem Oldu

Öyle ki kendisi, sosyal medyada da bir yüz haline geldi.

Erman Yapan'ın sunduğu 'Ülke'de Başka Şeyler' programının 31 Ekim 2025 tarihli yayınına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1 günde 30 yumurta yediğini dile getirdi. Yanında zeytinyağı bile içiyormuş.

'Şu an dışarıda yemek yemiyorum. Kuzu butuna 2 bin lira verip 1 hafta yiyorum.' diyen Üşümezsoy, sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.