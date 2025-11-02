Tarihi Keşif: Antarktika’da 6 Milyon Yıllık Hava Bulundu

Shackleton, “Buz çekirdekleri, geçmiş iklim koşullarına açılan bir pencere gibidir. Allan Hills’te ulaştığımız örnekler, sandığımızdan çok daha eski dönemleri temsil ediyor” dedi.

Bölgedeki buzun mavi görünmesinin nedeni, zamanla sıkışarak hava kabarcıklarının kaybolması ve buz kristallerinin büyümesi. Bu özellik, ışığın kırmızı tonlarını emip mavileri yansıtmasına neden oluyor. Ayrıca bölgedeki sert rüzgârlar ve azalan kar yağışı, milyonlarca yıllık katmanların yüzeye yakın kalmasını sağlıyor.