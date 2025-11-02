onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarihi Keşif: Antarktika’da 6 Milyon Yıllık Hava Bulundu

Tarihi Keşif: Antarktika’da 6 Milyon Yıllık Hava Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 11:26

Woods Hole Okyanus Enstitüsü’nden bilim insanları, Antarktika’nın Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz örnekleri ortaya çıkardı. Dünya’nın iklim geçmişine ışık tutan bu keşif, gezegenin sıcaklık değişimlerini ve atmosfer yapısını yeniden yorumlamamıza yardımcı olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Woods Hole Okyanus Enstitüsü’nden Dr. Sarah Shackleton ve ekibi, Antarktika’nın Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz örnekleri buldu.

Woods Hole Okyanus Enstitüsü’nden Dr. Sarah Shackleton ve ekibi, Antarktika’nın Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz örnekleri buldu.

Yüz binlerce yıl boyunca biriken katmanların altından çıkarılan bu buzlar, Dünya’nın iklim geçmişine dair bugüne kadarki en eski verilerden birini sunuyor.

Antarktika, Dünya’nın jeolojik olarak hareketli olmasına rağmen, iklim tarihini en iyi koruyan bölgelerden biri olarak biliniyor.

Shackleton, “Buz çekirdekleri, geçmiş iklim koşullarına açılan bir pencere gibidir. Allan Hills’te ulaştığımız örnekler, sandığımızdan çok daha eski dönemleri temsil ediyor” dedi.

Bölgedeki buzun mavi görünmesinin nedeni, zamanla sıkışarak hava kabarcıklarının kaybolması ve buz kristallerinin büyümesi. Bu özellik, ışığın kırmızı tonlarını emip mavileri yansıtmasına neden oluyor. Ayrıca bölgedeki sert rüzgârlar ve azalan kar yağışı, milyonlarca yıllık katmanların yüzeye yakın kalmasını sağlıyor.

COLDEX projesi kapsamında yapılan çalışmada, araştırmacılar 200 metre derinlikte ulaştıkları örneklerin yaşını argon izotoplarıyla analiz etti.

COLDEX projesi kapsamında yapılan çalışmada, araştırmacılar 200 metre derinlikte ulaştıkları örneklerin yaşını argon izotoplarıyla analiz etti.

Sonuçlar, buzun yaklaşık 6 milyon yıl öncesine, yani Miyosen Dönemi’nin sonuna ait olduğunu gösterdi.

Oksijen izotoplarıyla yapılan analizlerde, o dönemde Antarktika’nın bugüne göre yaklaşık 12°C daha sıcak olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları şimdi bu antik buzda hapsolmuş hava kabarcıklarını inceleyerek geçmişteki sera gazı yoğunluklarını çözümlemeye hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın