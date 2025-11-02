Tarihi Keşif: Antarktika’da 6 Milyon Yıllık Hava Bulundu
Woods Hole Okyanus Enstitüsü’nden bilim insanları, Antarktika’nın Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz örnekleri ortaya çıkardı. Dünya’nın iklim geçmişine ışık tutan bu keşif, gezegenin sıcaklık değişimlerini ve atmosfer yapısını yeniden yorumlamamıza yardımcı olabilir.
Woods Hole Okyanus Enstitüsü’nden Dr. Sarah Shackleton ve ekibi, Antarktika’nın Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz örnekleri buldu.
Antarktika, Dünya’nın jeolojik olarak hareketli olmasına rağmen, iklim tarihini en iyi koruyan bölgelerden biri olarak biliniyor.
COLDEX projesi kapsamında yapılan çalışmada, araştırmacılar 200 metre derinlikte ulaştıkları örneklerin yaşını argon izotoplarıyla analiz etti.
