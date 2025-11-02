onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin En Borçlu İli Belli Oldu: Takibe Düşen Borçlar Rekor Kırdı

Türkiye'nin En Borçlu İli Belli Oldu: Takibe Düşen Borçlar Rekor Kırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 09:56

Yüksek faizler ve artan yaşam maliyeti, vatandaşın cebindeki yükü iyice ağırlaştırdı. Kredi borçlarını ödemekte zorlananların sayısı hızla artarken, bankaların takibe aldığı tutar son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Kaynak: Nefes Gazetesi - Yurdagül Uygun

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek faiz ve bitmeyen enflasyon, hem vatandaşın hem işletmelerin sırtındaki yükü iyice ağırlaştırdı.

Yüksek faiz ve bitmeyen enflasyon, hem vatandaşın hem işletmelerin sırtındaki yükü iyice ağırlaştırdı.

Borçla ayakta kalmaya çalışan haneler ve firmalar, ödeme güçlüğüyle boğuşuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri, tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu: 2025’in 9 aylık döneminde kişi başına en borçlu il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu şehir Karaman oldu.

Nefes Gazetesi'nden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Karaman’da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya çıktı.

Nefes Gazetesi'nden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Karaman’da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya çıktı.

Onu 12 bin 903 lirayla İstanbul ve 11 bin 462 lirayla Muğla izledi. Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü, Kocaeli ise 9 bin 989 lirayla beşinci sırada yer aldı. Ödeme konusunda en az sıkıntı yaşayan il ise bin 702 liralık tutarla Muş oldu. Bayburt ve Gümüşhane de borç yükü en hafif şehirler arasında yer aldı.

Ankaralılar, kişi başına ortalama 595 bin 699 lira krediyle listenin zirvesinde yer aldı.

Ankaralılar, kişi başına ortalama 595 bin 699 lira krediyle listenin zirvesinde yer aldı.

İstanbul’da bu rakam 582 bin 897 lirayı bulurken, Gaziantep 436 bin 827 lira, Antalya 383 bin 718 lira, Denizli ise 343 bin 533 lirayla öne çıktı.

Doğu ve Güneydoğu illeri ise kredi borcunda en düşük seviyelerde kaldı. Bingöl, kişi başına 61 bin 386 lira ile en az borçlu şehir olurken, Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş da onu takip etti.

BDDK’nın 9 aylık raporuna göre bankaların takipteki alacakları bir yılda yüzde 91 arttı. Geçen yıl 263 milyar lira olan rakam, bu yıl 502 milyar lirayı aştı. Buna karşın, toplam nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 42’de kaldı.

Geçim sıkıntısı çekenler nakit avansa sarıldı. Kredili mevduat hesapları bir yılda yüzde 83 artarak 660.9 milyar lirayaulaştı. Bireysel kredi kartı borcu da yüzde 54 yükselip 2.5 trilyon lirayı geçti. Konut kredilerinde takip oranı yüzde 58 artarken, diğer tüketici kredilerinde bu oran yüzde 117’ye fırladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın