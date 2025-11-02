Türkiye'nin En Borçlu İli Belli Oldu: Takibe Düşen Borçlar Rekor Kırdı
Yüksek faizler ve artan yaşam maliyeti, vatandaşın cebindeki yükü iyice ağırlaştırdı. Kredi borçlarını ödemekte zorlananların sayısı hızla artarken, bankaların takibe aldığı tutar son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.
Kaynak: Nefes Gazetesi - Yurdagül Uygun
Yüksek faiz ve bitmeyen enflasyon, hem vatandaşın hem işletmelerin sırtındaki yükü iyice ağırlaştırdı.
Nefes Gazetesi'nden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Karaman’da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya çıktı.
Ankaralılar, kişi başına ortalama 595 bin 699 lira krediyle listenin zirvesinde yer aldı.
