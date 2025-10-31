onedio
T-Rex Döneminden Kalma Sivrisinek Larvası Keşfedildi

Metehan Bozkurt
31.10.2025 - 14:39

Tyrannosaurus rex’in yaşadığı döneme ait, dünyanın en eski sivrisinek larvası Myanmar’dan çıkan bir kehribar parçasında bulundu. Fosil, 99 milyon yıl öncesine ışık tutarken, larvanın modern sivrisineklerle benzer özellikler taşıdığı ortaya çıktı.

Kudretli Tyrannosaurus rex’in hüküm sürdüğü döneme ait, dünyanın bilinen en eski sivrisinek larvası Myanmar’daki bir kehribar parçasında keşfedildi.

Bilim insanları bu bulguyu “nadir bir rastlantı” olarak nitelendiriyor.

Yaklaşık 99 milyon yıl önce, Kretase dönemine ait bu “mükemmel şekilde korunmuş” fosil, daha önce sadece yetişkin sivrisineklerin fosilleri bulunduğu için kehribar içinde korunmuş ilk larva olma özelliği taşıyor. Yeni tür, Cretosabethes primaevus olarak adlandırıldı.

Fosil, Burmaculicinae adı verilen nesli tükenmiş sivrisinek grubuna ait kabul ediliyordu; ancak araştırmalar, Cretosabethes primaevus’un modern Sabethini grubuyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Larva, tıpkı günümüzdeki sivrisinekler gibi ağaç dallarındaki oyuklar veya bitki yaprakları arasındaki küçük su birikintilerinde yaşamış olabilir.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden zoolog André Amaral, “Bu fosil benzersiz çünkü larva modern türlere çok benziyor” diyor ve ekliyor:

“Dönemin diğer fosillerinden farklı olarak son derece sıradışı morfolojik özellikler sergiliyor.”

Araştırmacılar, bu bulgunun sivrisineklerin evrimsel kökenine dair önemli ipuçları sunduğunu ve larva morfolojisinin neredeyse 100 milyon yıldır büyük ölçüde değişmediğini belirtiyor. Kehribarın nadir koşullarda oluştuğu ve larvayı mükemmel şekilde koruduğu ifade ediliyor.

