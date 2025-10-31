T-Rex Döneminden Kalma Sivrisinek Larvası Keşfedildi
Tyrannosaurus rex’in yaşadığı döneme ait, dünyanın en eski sivrisinek larvası Myanmar’dan çıkan bir kehribar parçasında bulundu. Fosil, 99 milyon yıl öncesine ışık tutarken, larvanın modern sivrisineklerle benzer özellikler taşıdığı ortaya çıktı.
Kudretli Tyrannosaurus rex’in hüküm sürdüğü döneme ait, dünyanın bilinen en eski sivrisinek larvası Myanmar’daki bir kehribar parçasında keşfedildi.
Fosil, Burmaculicinae adı verilen nesli tükenmiş sivrisinek grubuna ait kabul ediliyordu; ancak araştırmalar, Cretosabethes primaevus’un modern Sabethini grubuyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
