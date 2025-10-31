T-Rex Döneminden Kalma Sivrisinek Larvası Keşfedildi

Bilim insanları bu bulguyu “nadir bir rastlantı” olarak nitelendiriyor.

Yaklaşık 99 milyon yıl önce, Kretase dönemine ait bu “mükemmel şekilde korunmuş” fosil, daha önce sadece yetişkin sivrisineklerin fosilleri bulunduğu için kehribar içinde korunmuş ilk larva olma özelliği taşıyor. Yeni tür, Cretosabethes primaevus olarak adlandırıldı.