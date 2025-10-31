onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Buzdolabının Her Zaman Temiz Kokmasını Sağlayacak O Yöntem Açıklandı

Buzdolabının Her Zaman Temiz Kokmasını Sağlayacak O Yöntem Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 12:06

Buzdolabınızın kötü kokularından kurtulmak ve her açışta ferah bir koku hissetmek düşündüğünüzden çok daha kolay. İşte evdeki basit malzemelerle uygulayabileceğiniz doğal yöntem...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buzdolabınızı açtığınızda ferah bir koku almak, düşündüğünüzden çok daha kolay.

Zamanla yiyecekler farklı kokular bırakır ve yeni modeller bile bu durumdan kaçamaz. Peki, pahalı ürünlere ihtiyaç duymadan bu sorunu çözmek mümkün mü?

Buzdolabındaki istenmeyen kokuları gidermek için özel ürünlere para harcamanıza gerek yok.

Buzdolabındaki istenmeyen kokuları gidermek için özel ürünlere para harcamanıza gerek yok.

Evdeki basit malzemelerle aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. En etkili iki malzeme karbonat ve öğütülmüş kahve.

Bir kavanoza 2–3 yemek kaşığı karbonat veya kahve koyun ve açık şekilde buzdolabının bir rafına yerleştirin. Bu yöntem birkaç saat içinde ortamı ferahlatır. Etkisini korumak için karışımı 2 haftada bir yenileyebilirsiniz.

Sadece ferahlık değil, hoş bir koku da istiyorsanız limon veya portakal kabukları işinizi görecektir. Küçük bir tabağa veya file torbaya birkaç kabuk koyup dolaba bırakın. Narenciye kabuklarındaki doğal yağlar hem havayı tazeler hem de bakterilerin oluşumunu engeller. Daha sıcak bir koku için birkaç karanfil tanesi ekleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın