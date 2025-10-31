Buzdolabının Her Zaman Temiz Kokmasını Sağlayacak O Yöntem Açıklandı

Evdeki basit malzemelerle aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. En etkili iki malzeme karbonat ve öğütülmüş kahve.

Bir kavanoza 2–3 yemek kaşığı karbonat veya kahve koyun ve açık şekilde buzdolabının bir rafına yerleştirin. Bu yöntem birkaç saat içinde ortamı ferahlatır. Etkisini korumak için karışımı 2 haftada bir yenileyebilirsiniz.

Sadece ferahlık değil, hoş bir koku da istiyorsanız limon veya portakal kabukları işinizi görecektir. Küçük bir tabağa veya file torbaya birkaç kabuk koyup dolaba bırakın. Narenciye kabuklarındaki doğal yağlar hem havayı tazeler hem de bakterilerin oluşumunu engeller. Daha sıcak bir koku için birkaç karanfil tanesi ekleyebilirsiniz.